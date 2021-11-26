ДАТСКО-ИСЛАНДСКАЯ УНИЯ 1918-1944
ДАТСКО-ИСЛАНДСКАЯ УНИЯ 1918-1944 годов - объединение Дании и Исландии на основе персональной унии.
По датско-исл.андскому соглашению 30.11.1918 года самоуправляющаяся колония Дании Исландия получила бо́льшую самостоятельность. 1.12.1918 года было провозглашено свободное и независимое Королевство Исландия, находившееся с Данией в личной унии. Исландия получила полную самостоятельность во внутренних делах, право на собственное правительство, назначаемое датским королём как главой исландского государства и ответственное перед исландским парламентом (альтингом), обязалась сохранять постоянный нейтралитет. Руководство внешней политикой Исландии передавалось Дании.
В 1920 году в Исландии была принята конституция, по которой договор о Датско-исландская уния мог быть пересмотрен по инициативе одной из сторон через 25 лет. После оккупации Дании гитлеровской Германией (9.4.1940 года) Исландия была занята британскими войсками (10.5.1940 года). Альтинг заявил, что вся полнота власти переходит к исландскому правительству. 16.5.1941 года он высказался против продления договора об унии после 1.1.1944 года и ещё раз подтвердил это решение 25.2.1944 года. На референдуме 20-23.5.1944 года за полную независимость Исландии высказались 97,35% принявших участие в голосовании. 16.6.1944 года альтинг постановил прекратить Датско-ислландскую унию, 17 июня была торжественно провозглашена Исландская Республика и принята новая конституция. Вечером того же дня исландское правительство получило поздравительную телеграмму датского короля Кристиана X, что означало признание Данией независимости Исландии.