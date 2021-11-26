ОСТЁР

Город в северной части Украины, в Козелецком районе Черниговской области.

Нас. 6,3 тыс. чел. (2013). Расположен на левом берегу Десны, при впадении в неё р. Остёр (бассейн Днепра), в 43 км от ж.-д. ст. Бобрик (на линии Киев – Бахмач). Пристань.

Вероятно, именно О. впервые упомянут в « Повести временных лет » под назв. Городец под 1026 как место, где киевский кн. Ярослав Владимирович Мудрый и его брат, черниговский кн. Мстислав Владимирович , заключили договор о разделе Др.-Рус. гос-ва между ними по Днепру. С 1050-х гг. в составе Переяславского кн-ва, являлся его самой северной крепостью. В кон. 11–12 вв. упоминается в источниках как Городец-Остерский. В 1098 переяславский кн. Владимир Всеволодович Мономах перестроил укрепления города на правом берегу р. Остёр и возвёл каменную ц. Архангела Михаила (т. н. Юрьева божница). Начиная с 1140-х гг. город неоднократно жаловался киевскими князьями своим союзникам и ближайшим родственникам, стал центром одноим. волости (её пределы фиксируются по археологич. источникам), которая была, по сути, автономной от Переяславского кн-ва. В 1142–46 принадлежал кн. Игорю Ольговичу, в 1147–1148 здесь княжил Владимир Мстиславич, в 1148 – приехавший в Киев сын кн. Юрия Владимировича Долгорукого, Ростислав Юрьевич. В ходе борьбы за Киев между князьями Изяславом Мстиславичем и Юрием Владимировичем Долгоруким (1149–54) опорный пункт последнего (в 1150, 1151 изгнанный из Киева Юрий уходил именно в Городец-Остерский). В 1151–52 в Городце-Остерском княжил сын Юрия Долгорукого, Глеб Юрьевич, весной 1152 город сожжён в результате похода киевского кн. Изяслава Мстиславича, черниговского кн. Изяслава Давидовича и стародубского кн. Святослава Всеволодовича. Восстановлен во 2-й пол. 1150-х гг., оставался оплотом потомков Юрия Долгорукого в Юж. Руси. В 1160-х гг. здесь княжил Михалко Юрьевич, в 1169–73 – Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, который, став владимирским князем, продолжал уделять большое внимание городу. В 1195 возобновил его после пожара. В 1239 Городец-Остерский пострадал во время монголо-татарского нашествия и запустел.

Остатки церкви и городище О. исследовались Н. Е. Макаренко, В. А. Богусевичем, М. П. Кучерой и О. В. Сухобоковым, Ю. Ю. Моргуновым и В. П. Коваленко; в 1987–89 – систематич. раскопки А. Л. Казакова. Детинец радиальной застройки (пл. 0,75 га) включал могильник и был окружён тремя линиями укреплений расширявшегося на протяжении 11–13 вв. окольного города (общая пл. 70 га). Среди находок 10–13 вв.: бронзовая бляшка с растит. узором и др. украшения, предметы быта, костяные накладки, амфоры с граффити, голосники.

В нач. 14 в. вблизи городища возникло поселение О. С 1356 О. входил в состав Вел. кн-ва Литовского, с 1569 – Речи Посполитой, центр староства. В 1538 на старом городище возведён замок, в 1571 – новый замок на территории собственно О. Важный центр ремесла (наиболее известны резьба по дереву и плетение неводов) и торговли (проходили 4 ярмарки в год вплоть до нач. 20 в.). В 1627 получил т. н. малое магдебургское право. С 17 в. в городе формировались еврейская, армянская, валашско-молдавская общины. В 1648 во время Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648–54 занят войсками под команд. Б. М. Хмельницкого. Сотенный город Переяславского (1648–69) и Киевского (1669–1781) полков. В 1662 во время рус.-польской войны 1654–67 польск. король Ян II Казимир пожаловал осаждённому городу магдебургское право, в 1663 О. взят польско-литов. войсками под команд. М. К. Паца, в февр. 1664 вновь занят рус. войсками и отрядами казаков. По Андрусовскому перемирию 1667 остался в составе Рус. гос-ва. Уездный город Киевского наместничества (1781–96), заштатный город Малороссийской губ. (1797–1802), заштатный (1802–03) и уездный (1803–1923) город Черниговской губ.

В янв. 1918 установлена сов. власть. Во время Гражд. войны 1917–22 оккупирован герм. войсками (март – дек. 1918), в дек. 1918 – янв. 1919 находился под контролем Украинской директории, в январе – августе и сентябре – окт. 1919 – частей РККА, в августе – сентябре и октябре – нояб. 1919 – Вооруж. сил Юга России. 27.11.1919 вновь занят частями РККА. Районный центр Нежинского (1923–24) и Черниговского (1924–1925) округов Черниговской губ., Черниговского окр. УССР (1925–30), УССР (1930–32), Черниговской обл. УССР (1932–62). В 1923–61 пос. гор. типа. В Вел. Отеч. войну, 9.9.1941, оккупирован герм. войсками. Освобождён частями Красной Армии 22.9.1943. С 1961 вновь город. С 1962 в составе Козелецкого р-на УССР (с 1991 Украины).

Сохранились полукруглая апсида (шириной 6,3 м с 3 окнами) и фрагменты стен (б. ч. разобрана в кон. 18 – нач. 19 вв.) ц. Архангела Михаила (в апсиде – росписи 12 в.: в конхе – Богоматерь Оранта с архангелами по сторонам, ниже – «Евхаристия», под ней – святые в рост; фрески реставрировались в 1977–1980 под рук. В. И. Бабюка). Классицистич. Воскресенская ц. с полусферич. куполом и 3-ярусной колокольней с часами (1845; иконостас – 1857). Дом культуры и здание гор. администрации в стиле неоклассицизма. 5-главая Свято-Успенская ц. (2009–12). Памятник на могиле поэта М. Сеспеля (1954). Краеведч. музей (основан в 1908, совр. назв. с 1924). Предприятия лёгкой и пищевой пром-сти.

Автор статьи: Ю. Ю. Моргунов (археология, история до сер. 13 в.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)