АЛЬФОНСО XIII БУРБОН

АЛЬФОНСО XIII БУРБОН (Alfonso XIII de Borbón) - «Африканец», король Испании 17 мая 1902 года - 14 апреля 1931 года).

Правление А. XIII делится на два периода: конституционный (до 1923) и период диктатуры (до Испанской революции 1931–1939 ). Годы его правления, с одной стороны, характеризовались значительным экономическим, общественным и культурным развитием, с другой — обострением социальных, национальных и политических проблем в Испании. А. XIII родился королем Испании. До 1902 государством на правах королевы-регентши управляла его мать Мария Кристина Габсбург-Лорена, эрцгерцогиня Австрийская. А. XIII получил военное образование, воспитывался в религиозном духе. 31.05.1906 женился на внучке английской королевы Виктории, Энн Баттенберг (1887–1969), ставшей королевой Викторией Евгенией. От этого брака родилось 6 детей. А. XIII стремился восстановить позиции Испании в Европе и мире после Испано-американской войны 1898, действуя в духе «возрождения» и идей испанских интеллектуалов «поколения 1898 года». В начале XX в. король совершил несколько поездок в европейские страны, активно участвовал в разрешении двух Марокканских кризисов , подписании Картахенских соглашений, а во время секретных переговоров с президентом Французской республики. Р. Пуанкаре в 1913 договорился о том, что Испания в случае начала европейской войны займет позицию благожелательного нейтралитета к странам Антанты . В годы Первой мировой войны Испания не участвовала в конфликте и проводила под личным патронатом короля обширную гуманитарную кампанию: отмена смертных приговоров и обмен военнопленными, осмотр лагерей, поиски сведений о пленных и пропавших без вести, налаживание контактов между военнопленными и их родственниками. Эта гуманитарная кампания способствовала росту международного престижа Испании, что отразилось в ее включении в качестве непостоянного члена в Совет Лиги Наций . В межвоенный период испанские представители в Лиге Наций активно участвовали в разрешении международных кризисов. В годы правления А. XIII Испания активно вела колониальные Марокканские (Риффские) войны . Поражение испанцев под Аннуалом (22.07.1921) вызвало огромный общественный резонанс и рост публичной критики армии и монархии. Главной проблемой внутренней политики в эпоху правления А. XIII оставалась растущая социальная напряженность, вылившаяся в ряд острых кризисов: «Трагическая неделя в Барселоне» (26–31.07.1909), кризис 1917 в Испании , «Красное трехлетье» (1918–1921). Участие военных в репрессиях, союз монархии и армии, а также ослабление династических партий (Либеральной и Консервативной) и эрозия двухпартийной политической системы А. Кановаса дель Кастильо привели к установлению военной диктатуры. В условиях растущего внутриполитического кризиса капитан-генерал Каталонии М. Примо де Ривера совершил государственный переворот 13.09.1923, и король поддержал его, назначив генерала главой правительства. Кортесы были распущены, оппозиционные политические партии и организации запрещены, проводилась политика испанизации в Каталонии и Стране Басков. По аналогии с фашистским режимом в Италии была создана единая политическая партия — Патриотический Союз и вертикальный профсоюз — Национальная корпоративная организация, в 1927 была созвана Консультативная национальная ассамблея, которая не обладала реальной законодательной властью. В результате негативных социально-экономических последствий «Великой депрессии» в Испании, роста недовольства диктатурой и дискредитации монархии, А. XIII решился на отставку М. Примо де Риверы и назначил 29.01.1930 председателем правительства генерала Д. Беренгера. Основной целью нового правительства провозглашалось возвращение к конституционным нормам. В стране росли антимонархические выступления; республиканские партии, оппозиционные режиму, сплотились, подписав Сан-Себастьянский пакт (17.08.1930). В феврале 1931 А. XIII поставил во главе правительства адмирала Х. Баутисту Аснара-Кабаньяса. Его правительство назначило муниципальные выборы на 12.04.1931, в ходе которых победу одержали республиканские лидеры, а 14.04.1931, в день провозглашения Второй Республики, король покинул Мадрид, выехал через Картахену в Марсель и далее в Париж, куда прибыли члены королевской семьи. В своем манифесте от 17.04.1931 А. признал ошибки своего правления, но официально не отрекся от престола. 10 лет король провел в эмиграции в разных европейских странах и в конце концов обосновался в Риме. В годы гражданской войны в Испании 1936–1939 А. XIII поддерживал мятежных генералов, рассчитывая на восстановление монархии, однако этого не произошло. 15.01.1941 А. XIII отрекся от престола в пользу своего 3-го сына, дона Хуана, графа Барселонского (1913–1993), что обеспечило правовую основу для восстановления монархии и провозглашения королем Испании сына дона Хуана и внука А. XIII Хуана Карлоса I уже после смерти генерала Ф. Франко в 1975. А. XIII умер в Риме, где и был похоронен. В 1980 его останки были перезахоронены в Королевском пантеоне Эскориала.

Автор статьи: Медников И.Ю.