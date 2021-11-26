МОСТАР
МОСТАР (хорват. Mostar) - город в южной части Боснии и Герцеговины, административный центр Герцеговинско-Неретвинского кантона в составе государственного образования Федерация Боснии и Герцеговины.
Насчитывает 68,4 тысяч человек (2012). Расположен в южной части страны, на реке Неретва. Важный транспортный узел (железнодорожное и автомобильное сообщение с Сараево и хорватским портом Плоче). Международный аэропорт.
Первое письменное упоминание относится к 1452 году, с 1468 года под властью турок. С 1583 года в Боснийском пашалыке, в 1833 году вошёл в созданный пашалык Герцеговина. После Берлинского конгресса 1878 года попал под управление австро-венгерских властей, один из основных центров хорватского национального возрождения. В 1908 году в составе аннексированных Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины.
С 1918 года в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года Югославия). В 1992-1994 годах столица самопровозглашённого хорватского государства Герцег-Босна. Сильно пострадал в ходе войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годоа..
Сохранились многочисленные постройки времени турецкого господства: Старый мост через реку Неретва (1566, архитектор Хайрудин 2-й; в XVII веке фланкирован башнями Тара и Халебия; разрушен в 1993 году, восстановлен в 2001-2004 годах; см. иллюстрации к статье Босния и Герцеговина), соединяющий 2 части города - мусульманскую (на левом берегу) и христианскую (район Старого моста в историческом центре Мостара включён в список Всемирного наследия); мост Крива- Цуприя через реку Радоболья - правый приток Неретвы (1558; восстановлен в 2000-е годы); мечеть (1557; реставрирована в 2002-2004 годах) и медресе Караджоз-бега (1570), мечети Несух-Ага Вучаковиц (1564), Коски-Мехмед-Паша (1617) и др.; базар (XVI век.), часовая башня (около 1630 года), бани, жилые дома (в том числе в квартале Куюнджилук).
В XIX - начале XX века построены: православная церковь (1833) в восточной части города, в предгорьях Вележа (Подвележье), базилика Святых Петра и Павла с высокой колокольней (1874) и францисканский монастырь, здания гимназии в мавританском стиле (1902, архитектор Ф. Блазек), Земельного банка в стиле модерн (1910, архитектор Й. Ванцаш), Чарински мост (1917). В ходе военных действий начала 1990-х годов разрушены многие мечети, епископский дворец (1847) с большой библиотекой, католический костёл, сербские Троицкий собор и церковь Рождества Богородицы (оба - середины XIX века). В 1999 году началось восстановление Мостара.
Университет Мостара (1977, современный статус с 1992 года). Архив Герцеговины (1954).. Театры: народный, хорватский национальный, молодёжный, кукольный Музей Герцеговины (1950; расположен в башне Герцегуса, XV век), художественная галерея. Фестивали: музыкально-фольклорный «Мостарское лето», хорватской культуры «Мостарская весна», музей «Мелодии Мостара», театральный. Монумент на партизанском кладбище (1965, архитектор Б. Богданович; восстановлен в 2008 году).
Мостар - важный экономический центр страны. Главные градообразующее предприятие - алюминиевый завод «Aluminij Mostar» (управляется представителями хорватской общины Мостара): производство первичного алюминия из импортного глинозёма (130 тысяч, 2011), алюминиевых сплавов, проволоки и заготовок; основная часть продукции экспортируется (около 1/4 стоимости нац. экспорта страны). Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, производству строительных материалов, текстиля, металлоизделий. Туризм. Центр сельскохозяйственного района - виноградарство и виноделие, плодоводство (абрикосы, персики, инжир и другое).
Близ Мостара - ГЭС «Mostar» (72 МВт) и «Salakovac» (210 МВт) на реке Неретва.