ГОРЕ

ГОРЕ́. Ост­ров в бух­те Го­ре Ат­ланти­че­ско­го океана.

Административно входит в состав города Дакар (Сенегал). Открыт португальцем Д. Диасом в 1444 году. В 1677-1960 годах находился под контролем Франции (оспаривался англичанами до 1817 года). В 1536-1848 годах здесь располагался один из самых больших на африканском побережье центров работорговли. От колониального периода сохранился ар­хитектурный ансамбль острова с характерными сильными контрастами между мрачными кварталами рабов и изящными, украшенными верандами и галереями зданиями работорговцев. Среди архитектурных па­мят­ни­ков : дирекция порта, школа Уильяма Понти, руины театра под открытым небом, так называемый Дом рабов с камерами и залом аукциона (1776-1778 годы; ныне музей), форт д’Эстре (1850-е годы; ныне Исторический музей). Остров включён в список Всемирного наследия.

Иллюстрации:

Го­ре. Форт д’Эст­ре. Архив БРЭ.

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