ЛИТОВСКИЙ ЯЗЫК
ЛИТОВСКИЙ ЯЗЫК, язык литовцев - государственный язык Литовской Республики.
Является родным языком для 2 миллионов 856 тысяч жителей Литвы и вторым языком для 356 тысяч человек (2001, перепись). Распространён также в России (35 тыс. чел.; 2002, перепись), Белоруссии (4 тыс. чел.; 2009, оценка), Латвии (13,2 тыс. чел.; 2000, перепись), Швеции (2 тыс. чел.; 2009, оценка), Польше (5,6 тыс. чел.; 2009, оценка), ФРГ (20 тыс. чел.; 2009, оценка), Великобритании (80 тыс. чел.; 2009, оценка), Ирландии (22 тыс. чел.; 2006, перепись), США (38,3 тыс. чел.; 2009, оценка), Канаде (8,6 тыс. чел.; 2009, оценка), Бразилии (10 тыс. чел.; 2009, оценка), Аргентине (8 тыс. чел.; 2009, оценка), Колумбии (5 тыс. чел.; 2009, оценка), Уругвае (5 тыс. чел.; 2009, оценка), Австралии (4 тыс. чел.; 2009, оценка) и других странах. Общее число говорящих свыше 3,7 миллионов человек
Литовский язык относится к восточной группе балтийских языков. В отличие от латышского, подвергшегося сильному влиянию прибалтийско-финских языков, лучше сохранил исходную языковую систему, унаследованную от говоров южной части восточно-балтского ареала.
Выделяют 2 основных диалекта - аукштайтский (в Центральной, Южной и Восточной Литве) и жемайтский (на северо-западе). Формальный критерий их различия - судьба пралитовских *o̅, *e̅: в аукштайтском диалекте под ударением в корне им соответствуют uo, ie, а разнообразие их рефлексов в жемайтском ( ̅o, ̅e на западе, ou, ei на севере и , ī на юге) служит базой для выделения трёх основных групп жемайтских говоров. Основной критерий группировки аукштайтских говоров - судьба тавтосиллабических сочетаний с носовыми (an, ᶐ, en, ᶒ на западе, an, , en, ī на юге и un, , in, ī на востоке). Характерная черта юго-восточных говоров - дзеканье (произношение c’, ʒ’ там, где представители других аукштайтских говоров произносят č’, ̌ʒ’ и t’, d’; для жемайтских говоров употребление аффрикат менее характерно). Говорам восточной части Литвы свойственно т. н. «отвердение l» перед гласными переднего ряда неверхнего подъёма, на юге в прилежащих к Белоруссии областях нет мягких r, š, ž, č, ̌ʒ, c, ʒ. В направлении с юга на север в литовских говорах усиливается тенденция к переносу ударения с последних слогов ближе к началу слова, особенно ярко проявляющаяся в жемайтском диалекте и северопаневежском говоре восточноаукштайтской группы и приводящая к сокращению окончаний. Аукштайтский диалект в целом более архаичен, чем жемайтский, инновационные черты которого часто связывают с влиянием куршского языка. При противопоставлении слоговых акцентов в жемайтском диалекте большую роль играет движение тона (в аукштайтском - количественные и качественные характеристики слогоносителя), в северножемайтских говорах акут реализуется как прерывистый акцент. В жемайтском диалекте разрушено склонение прилагательных с u-основой, спряжение глаголов с i-основой, в северо- западной части этого диалекта для выражения значения прошедшего многократного времени используется аналитическая конструкция. В восточноаукштайтских говорах широко употребляется местный падеж направления (иллатив), распространён супин. Для жемайтского диалекта и северо-восточной части аукштайтского диалекта характерно употребление причастий для передачи пересказывательности. В восточноаукштайтских говорах значительно число славестных заимствований.
Вокализм организован в четырёхугольную систему противопоставлениями по ряду (передний - задний) и подъёму (нижний, средний, верхний) и насчитывает 6 кратких и 8 долгих гласных (среди последних - 2 полифтонга ie и uo, артикулируемые с изменением подъёма и поэтому иногда называемые скользящими). Характерная особенность консонантизма - развитая корреляция по мягкости-твёрдости (охватывающая все согласные, кроме j). Периферийными являются встречающиеся лишь в заимствованиях краткие гласные среднего подъёма o, e и согласные f, f’, x, x’, h, h’ (звонкие заднеязычные), c, c’, ʒ , ʒ ’, твёрдые с̌, ̌ʒ, а также мягкие t’, d’. В фонологической системе большую роль играют долгие слоги, т. к. они - базис для реализации полиакцентного ударения двух видов: акута (нисходящего, резкого) и циркумфлекса (восходящего, плавного): ru̅gti [r ́ :uk’t’i] ‘киснуть’ - ru̅gti [r ̃ :uk’t’i] ‘дымиться’. Кроме долгих гласных, долгие слоги образуются дифтонгами типа au, ei, ui (по-видимому, являющимися бифонемными сочетаниями кратких гласных с j и v) и дифтонгическими сочетаниями кратких гласных с носовыми и плавными (al, er, un, im и др.). Для сочетаний согласных характерны: абсолютная регрессивная ассимиляция по твёрдости- мягкости (исключения допускаются лишь в сложных словах; на конце слова в литературе Литовского языка встречаются только твёрдые согласные), звонкости-глухости (на конце слова перед паузой происходит оглушение), ассимиляция по месту образования (ru̅pesčiai [ru̅p’æš’č’æi] ‘хлопоты’, banga [baŋ ga] ‘волна’), упрощение геминат (i ̌s ̌soko [i ̌s ̅ok ̅o] ‘выскочил’). Широко представлены вокалические чередования - как рефлексы индоевропейского аблаута (a/e, ė [e̅]/e [æ], er/ir и др.), так и более позднего происхождения (в частности, связанные с монофтонгизацией тавтосиллабических сочетаний с носовыми). Ударение свободное, подвижное: galvа̀ ‘голова’ - gálva ‘головой’.
Морфологически Литовский язык - типичный представитель индоевропейских языков, имеет развитую флективную систему склонения и спряжения. Грамматические категории имени - род (мужской и женский; в прилагательных, числительных и местоимениях сохраняются реликты среднего), число (ед. ч. и мн. ч., в диалектах также двойственное), падеж [именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, местный (инессив), звательный; в диалектах и памятниках письменности фиксируется до 4 местных падежей: инессив (активно употребляется также в говорах Восточной Литвы), иллатив, адессив, аллатив]. Систему личных форм глагола организуют категории лица (1-е, 2-е, 3-е), числа (ед. ч. и мн. ч., в диалектах также двойственное), времени (настоящее время, прошедшее время, будущее; с аспектуальными значениями связано противопоставление форм прошедшего однократного и прошедшего многократного), наклонения (изъявительное, условное, повелительное). Аналитически образуются формы перфекта и пассивного залога. Имеются специальные средства передачи пересказывательности, основанные на употреблении причастий в функции личных форм глагола. Категория вида лишь частично грамматикализована. Как и в других балтских языках, форма 3-го лица глагола в Литовском языке не имеет категории числа. Характерна разветвлённая система причастных форм, в говорах сохраняется супин.
Для синтаксиса характерны препозиция несогласованного определения в родительном падеже, обилие разнообразных причастных оборотов, последовательно дифференцированных в зависимости от совпадения или несовпадения субъектов главного и второстепенного действия, сохраняются архаичные конструкции с двойными падежами. Принадлежность выражается при помощи глагола turėti ‘иметь’ (в отличие от латышского языка). В говорах нередко встречаются конструкции с объектом в именительном падеже [reikia žolė pjauti (буквально - надо трава косить)].
В исконной лексике представлены слова разной степени древности: общеиндоевропейские (например, avis ‘овца’, diena ‘день’), балто-славянские (galva ‘голова’, liepa ‘липа’), общебалтийские (šaknis ‘корень’, tur ̇eti ‘иметь’), восточнобалтийские (lietus ‘дождь’, siena ‘стена’), собственно литовские ( ̌zmona ‘жена’, ̌saukštas ‘ложка’). Языковыми контактами объясняется немалое число заимствований: славянских (lenkas ‘поляк’, bažnyčia ‘церковь’, grybas ‘гриб’, parakas ‘порох’), германских (yla ‘шило’, amatas ‘ремесло’, kambarys ‘комната’). Сознательное словотворчество способствовало пополнению лексики литовского языка словами, созданными на основе исконных элементов по собственно литовским моделям, а также введёнными из говоров (degtukas ‘спичка’, ateitis ‘будущее’, mokykla ‘школа’, vaikaitis ‘внук’, ru̅kyti ‘курить’, viešbutis ‘гостиница’, rinkmena ‘файл’, traškučiai ‘чипсы’).
История языка
Ко времени появления первых письменных памятников Литовский язык бытовал в двух государствах – Восточной Пруссии и Великом княжестве Литовском (ВКЛ). Первая литовская книга - лютеранский катехизис Мартинаса Мажвидаса («Catechismvsa prasty szadei», издан в Кёнигсберге в 1547 году), дальнейшее развитие литовское печатное слово в Восточной Пруссии получило в трудах Б. Вилентаса, Й. Бреткунаса, С. Вайшнораса, Й. Резы, Д. Клейна (автора первых грамматик 1653 и 1654 года, сыгравших большую роль в становлении языковой нормы). Первая книга, изданная на территории ВКЛ, - католический катехизис М. Даукши (вышел в Вильно в 1595 году). Катехизис и Постилла (сборник проповедей) того же автора (издана в Вильно в 1599 году) - первые акцентуированные (с указанием места ударения) памятники Литовского языка. На территории ВКЛ развивались два варианта литовского языка: центральный и восточный (язык памятников, создававшихся в Восточной Пруссии, считается западным вариантом). На центральном варианте литературного Литовского языка (с центром в Кедайняе), кроме Даукши, писали М. Пяткявичюс, Й. Моркунас, С. М. Славочинскис, С. Б. Хилинскис, на восточном (с центром в Вильно) в 1605 году опубликован новый перевод католического катехизиса (также акцентуированный), вышли труды К. Сирвидаса [автора первого словаря (около 1620 года), переработанная версия которого (1631) выдержала 4 издания и оказала существенное влияние на развитие языка], Й. Якнавичюса. Из-за полонизации Вильно восточный вариант литературного Литовского языка к началу XVIII века прекратил своё существование, в XVIII веке постепенно деградировал и его центральный вариант, и лишь в Восточной Пруссии развитие Литовского языка, несмотря на германизацию, не прекращалось (здесь в 1765-1775 годы создана поэма К. Донелайтиса «Времена года», опубликованная Л. Резой в 1818 году). В Восточной Пруссии опубликованы первая научная грамматика Литовского языка А. Шлейхера (1856), литовско-немецкий словарь Г. Нессельмана (1851), грамматика (1876) и словари (1870-1874, 1883) Ф. Куршайтиса; появились первые литовские газеты «Auszra» («Заря», 1883-1886) и «Varpas» («Колокол», 1889-1905). В Литве после 3-го раздела Речи Посполитой (1795) и вхождения в состав Российской империи полонизация сменилась русификацией. Для пропаганды Литовского языка в 1-й половине XIX века многое сделали авторы из Жемайтии - С. Даукантас, М. Валанчюс, писавшие научные работы на жемайтском диалекте. Развитие Литовского языка вновь было остановлено запретом литовской печати латинскими буквами (1864-1904), породившим движение книгонош, доставлявших книги из Восточной Пруссии.
Материал Литовского языка, благодаря своему архаичному характеру, активно использовался индоевропеистами со времени возникновения в языкознании сравнительно-исторического метода (Ф. Бопп, Р. Раск, А. Потт); различными вопросам литуанистики и балтистики посвящены труды А. Лескина, К. Бругмана, А. Бецценбергера (Германия), О. Видемана (Германия), А. Брюкнера (Польша), Я. Розвадовского, А. Мейе, Ф. де Соссюра и др. Возникновение литуанистики и балтистики в России связано с именами Ф. Ф. Фортунатова (в частности, начавшего преподавание Л. я. в Моск. ун-те), В. Поржезинского, Г. Ульянова и др.
Начало литовскому национальному языкознанию положили А. Баранаускас, К. Яунюс (Явнис) и К. Буга (автор фундам. исследований по истории языка и этимологии, собравший картотеку, ставшую основой для 20-томного академического словаря Литовского языка). В формирование современного литературного Литовского языка внёс вклад Й. Яблонскис, написавший нормативные грамматики (1901, 1922). Среди других известных литуанистов 1-й половины XX века: П. Скарджюс, А. Салис, Ю. Бальчиконис, Ю. Герулис (Г. Геруллис), а также Я. Отрембский (Польша), Э. Френкель (автор этимологического словаря; Германия), К. Станг (Норвегия), А. Зенн (Сенн; Литва, США), в России - М. Н. Петерсон, Б. А. Ларин. Во 2-й половине XX века созданы академические грамматики: трёхтомная (1965-1976) и однотомная, имеющая несколько редакций (на русском языке, 1985; на литовском языке, 1994; на английском языке, 1997), академический словарь (1941-2002) и дрцгие лексикографические работы, труды по диалектологии [диалектологический атлас (том 1 - лексика, 1977; том 2 - фонетика, 1982; том 3 - морфология, 1991), диалектные словари], теоретической грамматике, фонетике, исторической грамматике и истории лититовского языка, ономастике.
Наиболее известные исследователи: Й. Паулаускас, А. Валецкене, В. Гринавецкис, З. Зинкявичюс, В. Мажюлис, А. Видугирис, К. Моркунас, А. Сабаляускас, В. Урбутис, В. Амбразас, Й. Казлаускас, Н. Слижене, А. Ванагас, В. Виткаускас, А. Паулаускене, С. Каралюнас, А. Гирдянис, В. Чекмонас, Э. Генюшене, А. Росинас, А. Пакярис, А. Каукене, Б. Стунджя, А. Хольфут и др. Среди зарубежных исследователей: В. Н. Топоров, Вяч.Вс. Иванов, Т. В. Булыгина, Ю. С. Степанов, Т. М. Судник, Ю. В. Откупщиков, А. Е. Аникин (Россия); А. П. Непокупный (Украина); В. В. Мартынов (Белоруссия); В. Смочиньский (Польша); И. Марван (Чехия); В. П. Шмидт, Р. Эккерт, И. Ранге (Германия); Т. Матиассен (Норвегия); К. Люкконен (Финляндия); Ф. Кортландт (Нидерланды); Г. Микелини, П. У. Дини (Италия); Д. Петит (Франция); У. Шмолстиг, С. Янг (США).
Центры изучения Литовского языка - Вильнюсский университет, Институт литовского языка, Университет Витаутаса Великого в Каунасе, Клайпедский и Шяуляйский университеты. Литовский язык входит в программу подготовки леттонистов и балтистов в Латвии, как самостоятельная специальность изучается в России (Санкт-Петербург, Москва), Польше (Познань, Варшава), Чехии (Брно, Прага), Финляндии (Хельсинки), Германии (Грейфсвальд), преподаётся также в вузах Белоруссии, Венгрии, Италии, Франции, Швеции, США и других стран.
Письменность на основе латинского алфавита с XVI века. В первых текстах использовался готический шрифт (см. Готическое письмо), в Восточной Пруссии сохранявшийся до 2-й мировой войны, а в Литве постепенно (к XVIII веку) вытесненный антиквой (см. Латинское письмо). Долгое время варьировало обозначение шипящих согласных и долгих гласных (буквосочетания, разнообразные диакритические знаки). Современный вид алфавит принял в начале XX в.: шипящие обозначаются по чешскому образцу (č, š, ž), мягкость согласных перед гласными заднего ряда - как в польском, при помощи i (myliu [m’īl’u] ‘люблю’). Обозначение долготы гласных непоследовательно: при помощи букв u̅, y, ė, а также o в исконных словах или носовых букв ᶐ, ᶒ, ų, ᶖ (по этимологич. принципу - на месте монофтонгизировавшихся сочетаний an, en, un, in), буквы a, e в безударном положении обозначают краткие звуки, в ударном могут обозначать и краткие, и долгие. Звонкие аффрикаты обозначаются диграфами dz и dž, полифтонги ie и uo - диграфами ie и uo, глухой заднеязычный x - диграфом ch.
Словари:
Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1941-2002. T. 1-20;
Fraenkel E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Hdlb., 1962-1965. Bd 1-2;
Rusų-lietuvių kalbų žodynas. Vilnius, 1982-1985. T. 1-4;
Lemchenas Ch., Macaitis J. Rusų-lietuvių kalbų žodynas. Vilnius, 2003;
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 2006;
Lyberis A. Lietuvių-rusų kalbų žodynas. Vilnius, 2008.
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