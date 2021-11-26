НАГИБ Мухаммед

Во­енный, государственный и по­ли­тический дея­тель Егип­та , Генерал-май­ор.

Из се­мьи егип. офи­це­ра. Пер­во­на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в г. Хар­тум (изу­чал гражд. пра­во), впо­след­ст­вии не­ко­то­рое вре­мя ра­бо­тал пе­ре­во­дчи­ком. В нач. 1920-х гг. пе­ре­ехал в Ка­ир, учил­ся в Егип. во­ен. ака­де­мии, с 1938 в кол­лед­же ген­шта­ба. С 1940 офи­цер ген­штаба, в 1944 зам. гу­бер­на­то­ра Си­ная, в 1944–1945 гу­бер­на­тор Вост. пус­ты­ни. В пе­ри­од 1-й ара­бо-из­ра­иль­ской вой­ны 1948–49 ко­ман­дую­щий по­гра­нич­ны­ми вой­ска­ми (1949); в 1951 ко­ман­дую­щий су­хо­пут­ны­ми вой­ска­ми. В 1949 всту­пил в тай­ную во­ен. орг-цию «Сво­бод­ные офи­це­ры», один из её ли­де­ров. Пос­ле гос. пе­ре­во­ро­та, со­вер­шён­но­го в ночь на 23.7.1952 (см. Еги­пет­ская ре­во­лю­ция 1952), был на­зна­чен глав­но­ко­ман­дую­щим воо­руж. си­ла­ми (до ию­ня 1953). За­ни­мал по­сты пред. Со­ве­та ру­ко­во­дства ре­во­лю­ци­ей (июль 1952 – апр. 1954), пре­мьер-ми­ни­ст­ра (сент. 1952 – апр. 1954). По­сле про­воз­гла­ше­ния Егип­та рес­пуб­ли­кой из­бран 18.6.1953 пре­зи­ден­том стра­ны. Счи­тая, что с уп­разд­не­ни­ем мо­нар­хии ре­во­лю­ция за­вер­ши­лась, Н. вы­сту­пал за от­ме­ну во­ен. по­ло­же­ния, вве­де­ние но­вой кон­сти­ту­ции и вос­ста­нов­ле­ние пар­ла­мент­ско­го строя. По­зи­ция Н. вы­зва­ла не­до­воль­ст­во Г. А. На­се­ра и сто­рон­ни­ков ре­во­люц.-де­мо­кра­тич. те­че­ния в ру­ко­во­дстве рес­пуб­ли­кой. В ре­зуль­та­те про­ти­во­стоя­ния с На­се­ром Н. 14.9.1954 был снят с по­ста пре­зи­ден­та и по­ме­щён под до­маш­ний арест. Ос­во­бо­ж­дён в 1972 пре­зи­ден­том А. Са­да­том.