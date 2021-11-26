КАРИМОВ ИСЛАМ АБДУГАНИЕВИЧ

КАРИМОВ ИСЛАМ АБДУГАНИЕВИЧ - уз­бек­ский государственный и по­ли­тический дея­тель; пре­зи­дент Уз­бе­ки­ста­на, академик АН Рес­пуб­ли­ки Уз­бе­ки­стан (1994 год), Ге­рой Уз­бе­ки­ста­на.

Окон­чил Сред­не­ази­ат­ский по­ли­тех­ни­ческий ин­сти­тут (1960 год), Таш­кент­ский институт на­род­но­го хо­зяй­ст­ва (1967 год). Член КПСС в 1964-1991 годах. В 1961-1966 годах ин­же­нер-кон­ст­рук­тор, ве­ду­щий ин­же­нер Таш­кент­ско­го авиа­ци­он­но­го про­из­вод­ствен­ного объ­е­ди­не­ния имени В.П. Чка­ло­ва. В 1966-1983 годах в Гос­пла­не Узбекской ССР: главный спе­циа­лист от­де­ла, по­мощ­ник пред­се­дате­ля, начальник от­де­ла, начальник управ­ле­ния, заместитель, 1-й заместитель пред­се­да­те­ля. Министр фи­нан­сов Узбекской ССР (1983-1986 годы). Председатель Гос­пла­на и заместитель председателя Совета Министров Узбекской ССР (1986 год). С декаюря 1986 года 1-й сек­ре­тарь Каш­ка­дарь­ин­ско­го об­ко­ма Коммунистической Партии Узбекистана ССР. В 1989-1991 годах 1-й сек­ре­тарь Центрального комитета Коммунистической Партии Узбекской ССР. 24.03.1990 года из­бран пре­зи­ден­том Узбекской ССР. В мар­те 1991 года в хо­де все­со­юз­но­го ре­фе­рен­ду­ма о судь­бе СССР сто­рон­ник со­хра­не­ния об­нов­лён­но­го Сою­за. По­сле Ав­гу­стов­ско­го кри­зи­са 1991 года Каримов спо­соб­ст­во­вал про­воз­гла­ше­нию сес­си­ей Верховного Совета Узбекской ССР государственной не­за­ви­си­мо­сти Рес­пуб­ли­ки Уз­бе­ки­стан (31.08.1991 года). В 1991-1996 годах воз­глав­лял Народно-де­мо­кра­тическую пар­тию Уз­бе­ки­ста­на (соз­да­на по­сле рос­пус­ка в сентябре 1991 года Коммунистической Партии Узбекской ССР, при ак­тив­ном уча­стии её бывших чле­нов). 21.12.1991 года под­пи­сал Про­то­кол к Со­гла­ше­нию о соз­да­нии Со­дру­же­ст­ва Не­за­ви­си­мых Го­су­дарств. 29.12.1991 года из­бран пре­зи­ден­том Рес­пуб­ли­ки Уз­бе­ки­стан. В 1990-е годы, в ус­ло­ви­ях раз­ви­тия де­зин­те­гра­ци­он­ных про­цес­сов на пост­со­вет­ском про­стран­ст­ве, по­ли­тической не­ста­биль­но­сти в со­сед­них Тад­жи­ки­ста­не и Аф­га­ни­ста­не, Каримов стре­мил­ся обес­пе­чить эко­но­мическую ста­биль­ность и об­щественную безо­пас­ность в рес­пуб­ли­ке по­сред­ст­вом со­хра­не­ния жё­ст­ко­го государственного кон­тро­ля в административной, про­из­водственной и ин­фор­мационной сфе­рах, ут­вер­жде­ния цен­но­стей свет­ско­го национального го­су­дар­ст­ва.

В ме­ж­ду­народной по­ли­ти­ке Каримов - сто­рон­ник мно­го­век­тор­но­сти и праг­ма­тиз­ма, стре­мит­ся раз­ви­вать от­но­ше­ния с го­су­дар­ст­ва­ми, го­то­вы­ми ока­зать по­мощь в ре­ше­нии эко­но­мических про­блем Уз­бе­ки­ста­на и со­блю­дать прин­ци­пы рав­но­пра­вия и су­ве­ре­ни­те­та. В 1991 году ус­та­но­вил парт­нёр­ские от­но­ше­ния с НАТО , в 1993 году вы­сту­пил с ини­циа­ти­вой соз­да­ния в Центральной Азии зо­ны, сво­бод­ной от ядер­но­го ору­жия (до­го­вор об этом под­пи­сан в 2006 году ру­ко­во­ди­те­ля­ми Ка­зах­ста­на, Кир­ги­зии, Тад­жи­ки­ста­на, Турк­ме­ни­ста­на и Уз­бе­ки­ста­на), в 1994 году при­сое­ди­нил­ся к про­грам­ме «Парт­нёр­ст­во ра­ди ми­ра». По­сле тер­ро­ри­стического ак­та в США 11.09.2001 года Каримов дал со­гла­сие на ис­поль­зо­ва­ние США аэ­ро­дро­ма «Ха­на­бад» в Каш­ка­дарь­ин­ской области Уз­бе­ки­ста­на для ма­те­ри­аль­но-тех­нического обес­пе­че­ния американского во­енного кон­тин­ген­та, уча­ст­во­вав­ше­го в ан­ти­тер­ро­ри­стической опе­ра­ции в Аф­га­ни­ста­не (в 2005 году ру­ко­вод­ство рес­пуб­ли­ки при­ня­ло ре­ше­ние о вы­во­де американской во­енной ба­зы с узбекистанского аэ­ро­дро­ма). В 2002 году Каримов под­пи­сал Дек­ла­ра­цию о стра­те­гическом парт­нёр­ст­ве с США.

В рам­ках со­труд­ни­че­ст­ва со стра­на­ми СНГ в 1992 году под­пи­сал во­ен­но-по­ли­тический До­го­вор о кол­лек­тив­ной безо­пас­но­сти СНГ [смотрите в статье Ор­га­ни­за­ция до­го­во­ра о кол­лек­тив­ной безо­пас­но­сти (ОДКБ)], в 1999 году от­ка­зал­ся от его про­лон­га­ции; по ини­циа­ти­ве Каримова Уз­бе­ки­стан во­шёл в ГУАМ , в 2005 году вы­шел из это­го меж­го­су­дарственного об­ра­зо­ва­ния и де­нон­си­ро­вал под­пи­сан­ные в его рам­ках до­ку­мен­ты, в 2006 году во­зоб­но­вил уча­стие в ОДКБ. В 2001 году ини­ции­ро­вал при­сое­ди­не­ние Рес­пуб­ли­ки Уз­бе­ки­стан к Шан­хай­ской ор­га­ни­за­ции со­труд­ни­че­ст­ва. В 2004 году под­пи­сал До­го­вор о стра­те­гическом парт­нёр­ст­ве ме­ж­ду РФ и Рес­пуб­ли­кой Уз­бе­ки­стан, в 2005 году - До­го­вор о со­юз­нических от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду Рос­си­ей и Уз­бе­ки­ста­ном.