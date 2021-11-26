КАРИМОВ ИСЛАМ АБДУГАНИЕВИЧ
КАРИМОВ ИСЛАМ АБДУГАНИЕВИЧ - узбекский государственный и политический деятель; президент Узбекистана, академик АН Республики Узбекистан (1994 год), Герой Узбекистана.
Окончил Среднеазиатский политехнический институт (1960 год), Ташкентский институт народного хозяйства (1967 год). Член КПСС в 1964-1991 годах. В 1961-1966 годах инженер-конструктор, ведущий инженер Ташкентского авиационного производственного объединения имени В.П. Чкалова. В 1966-1983 годах в Госплане Узбекской ССР: главный специалист отдела, помощник председателя, начальник отдела, начальник управления, заместитель, 1-й заместитель председателя. Министр финансов Узбекской ССР (1983-1986 годы). Председатель Госплана и заместитель председателя Совета Министров Узбекской ССР (1986 год). С декаюря 1986 года 1-й секретарь Кашкадарьинского обкома Коммунистической Партии Узбекистана ССР. В 1989-1991 годах 1-й секретарь Центрального комитета Коммунистической Партии Узбекской ССР. 24.03.1990 года избран президентом Узбекской ССР. В марте 1991 года в ходе всесоюзного референдума о судьбе СССР сторонник сохранения обновлённого Союза. После Августовского кризиса 1991 года Каримов способствовал провозглашению сессией Верховного Совета Узбекской ССР государственной независимости Республики Узбекистан (31.08.1991 года). В 1991-1996 годах возглавлял Народно-демократическую партию Узбекистана (создана после роспуска в сентябре 1991 года Коммунистической Партии Узбекской ССР, при активном участии её бывших членов). 21.12.1991 года подписал Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств. 29.12.1991 года избран президентом Республики Узбекистан. В 1990-е годы, в условиях развития дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве, политической нестабильности в соседних Таджикистане и Афганистане, Каримов стремился обеспечить экономическую стабильность и общественную безопасность в республике посредством сохранения жёсткого государственного контроля в административной, производственной и информационной сферах, утверждения ценностей светского национального государства.
В международной политике Каримов - сторонник многовекторности и прагматизма, стремится развивать отношения с государствами, готовыми оказать помощь в решении экономических проблем Узбекистана и соблюдать принципы равноправия и суверенитета. В 1991 году установил партнёрские отношения с НАТО, в 1993 году выступил с инициативой создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия (договор об этом подписан в 2006 году руководителями Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана), в 1994 году присоединился к программе «Партнёрство ради мира». После террористического акта в США 11.09.2001 года Каримов дал согласие на использование США аэродрома «Ханабад» в Кашкадарьинской области Узбекистана для материально-технического обеспечения американского военного контингента, участвовавшего в антитеррористической операции в Афганистане (в 2005 году руководство республики приняло решение о выводе американской военной базы с узбекистанского аэродрома). В 2002 году Каримов подписал Декларацию о стратегическом партнёрстве с США.
В рамках сотрудничества со странами СНГ в 1992 году подписал военно-политический Договор о коллективной безопасности СНГ [смотрите в статье Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ)], в 1999 году отказался от его пролонгации; по инициативе Каримова Узбекистан вошёл в ГУАМ, в 2005 году вышел из этого межгосударственного образования и денонсировал подписанные в его рамках документы, в 2006 году возобновил участие в ОДКБ. В 2001 году инициировал присоединение Республики Узбекистан к Шанхайской организации сотрудничества. В 2004 году подписал Договор о стратегическом партнёрстве между РФ и Республикой Узбекистан, в 2005 году - Договор о союзнических отношениях между Россией и Узбекистаном.