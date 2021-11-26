ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (ДКО) - политическая партия в Тунисе.
Основана в 1934 году Х. Бургибой, М. Матри и их соратниками в результате раскола националистич. партии Дустур (Конституция). Первоначально называлась Новый Дустур, с 1964 года - Социалистическая дустуровская партия (СДП). В 1988 году получила современное название. В середине 1930-х - 1950-е годах возглавляла борьбу тунисских патриотических сил за национальную независимость. С 1956 года является правящей партией Туниса (до 1981 года была единственной разрешённой партией). После формирования в Тунисе многопартийной системы ДКО продолжает играть ключевую роль в политической жизни страны. В Хартии ДКО (1988) подчёркивается её приверженность социалистическому выбору Туниса, его «арабскому и мусульманскому характеру», необходимость поэтапной интеграции Магриба как шага на пути к общеарабскому единству. ДКО строится по производственно-территориальному принципу, насчитывает в своих рядах свыше 2 млн. членов (2006).