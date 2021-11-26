БАХТИАРЫ

Племена на юго-западе Ирана .

Населяют главным образом Бахтиарию — территорию к югу от р. Абе-Диз, между г. Шуштер и Исфахан.

Численность — более 1 млн чел. (2001). Язык — бахтиарские диалекты (близки лурским — северо-западной ветви иранского языка), вытесняются фарси. Религиозная принадлежность — мусульмане -шииты. Сохраняются пережитки патриархально-родовых отношений.

Б. подразделяются на две группы: кочевые хафтленги (на севере) и оседлые чехарленги (на юге). Основное занятие — скотоводство, отчасти земледелие; многие работают на нефтепромыслах.

Этногенез восходит к полукочевым племенам, населявшим юго-западные районы Иранского плато до VII—VIII вв. В XI—XIX вв. в Бахтиарии правили местные династии, признававшие верховную власть тюрко-монгольских государей.

В годы иранской Конституционной революции 1906—1911 отряды бахтиарских ханов участвовали в походе на Тегеран и в низложении Мохаммад Али-шаха. С 1909 некоторые земли Б. перешли под контроль Англо-иранской нефтяной компаниии в обмен на субсидии, которые АИНК выплачивала их вождям из своих доходов.

До середины XX в. во главе объединения племен Б. стояли ильханы, во главе родов и племен — наследственные ханы.

Автор статьи: Т. К. Кораев.

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