АББАС Махмуд (также известный как Абу Мазен)

Палестинский политический деятель, лидер движения ФАТХ, председатель исполкома Организации освобождения Палестины с 11.11.2004, глава Палестинской национальной автономии с 15.01.2005.

Во время арабо-израильской войны 1948–1949 семья А. стала беженцами и осела в Сирии, где А. закончил школу и Дамасский университет, получив степень бакалавра юриспруденции, после чего продолжил образование на юридическом факультете Каирского университета. Закончил аспирантуру Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

Кандидат исторических наук (1982, ИВ АН СССР, тема: «Связь между сионизмом и нацизмом (1933–1945)»).

В 1950-х работал директором по персоналу гражданской службы Катара, помогая палестинским беженцам. В Катаре он встретил Ясира Арафата и вместе с ним стал одним из основателей ФАТХ и впоследствии лидером ООП, где, имея репутацию умеренного политика, исполнял дипломатические функции и был некоторое время главным финансистом.

А. первым из руководиетелй ООП посетил Саудовскую Аравию после Войны в Персидском заливе 1991, чтобы восстановить отношения ООП с монархиями Залива, поддержавшими операцию США «Буря в пустыне».

Один из авторов Соглашений в Осло между ООП и Израилем, 13.09.1993 подписал от имени ООП «Декларацию принципов». В мае 1996 избран секретарем Исполкома ООП, став, таким оборазом, фактически заместителем Арафата. С декабря 2001 правительство Израиля официально прекратило диалог с Арафатом; в начале 2003 Израиль и США подтвердили свое нежелание видеть его партнером в переговорах. Тогда 19 марта 2003 Арафат назначил А. первым премьер-министром ПНА, чтобы тот смог продолжить переговорный процесс, но подвижек со стороны Израиля не последовало.

Прагматичный подход А. к переговорам получил неодобрение групп Исламский джихад и ХАМАС. Противоречия между правительством и этими организациями, а также трения с Арафатом по вопросу о контроле над спецслужбами заставили А. в октябре 2003 уйти в отставку. После смерти Арафата А. воспринимался в ФАХТ как его преемник, и 25.11.2004 Революционный Совет ФАТХ выдвинул его кандидатом в президенты ПНА 100 голосами из 129. ХАМАС бойкотировал выборы, и 09.01.2005 А. был избран 62% голосов избирателей президентом ПНА, победив Мустафу Баргути. После избрания продолжил попытки переговоров с Израилем и ХАМАС.

В 2006 начался конфликт между ФАТХ и ХАМАС, связанный с победой ХАМАС на выборах в Палестинский законодательный совет 25.01.2006. В июне 2007 ХАМАС военным путем захватил власть в cекторе Газа с намерением создать там исламское государство.

В ответ на это 14.06.2007 Аббас распустил правительство и объявил режим чрезвычайного положения. Вспыхнула гражданская война, в результате которой исламисты сохранили позиции в cекторе Газа, под контролем А. остался Западный берег р. Иордан.

23.11.2008 Центральный совет ООП переизбрал А. президентом Палестины на новый срок.

Сочинения:

Abbas M. The Other Face: The Secret Connection Between the Nazis and the Zionist Movement Amman: Dar Ibn Roushd, 1984;

Абу Мазен (Махмуд Аббас). Путь в Осло. М., 1996.

Автор статьи: Е. С. Галкина.