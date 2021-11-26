ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО
ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО - ежедневная газета в КНР, центральный печатный орган Коммунистической партии Китая.
Тираж около 3 млн. экземпляров (2007). Основана 15 июня 1948 года в провинции Хубэй как издание регионального отделения КПК. С марта 1949 года выпускается в Пекине, с августа 1949 года - центральный орган партии. С 1985 года выходят издания «Жэньминь жибао» на английском, японском, французском, испанском, русском и арабском языках. В середине 1990-х годов финансирование «Жэньминь жибао» из государственного бюджета было сокращено, газета начала испытывать серьёзную конкуренцию со стороны других китайских и зарубежных информационных изданий. С целью модернизации «Жэньминь жибао» 1 января 1997 года был открыт её веб-сайт - самый крупный информационный портал на китайском языке в мире (с 5 июня 2001 года появилась его русскоязычная версия). «Жэньминь жибао» ориентирована на публикацию политических новостей, освещение деятельности КПК и курса, проводимого правительством КНР.