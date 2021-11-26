ДВИЖЕНИЕ НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕ НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ - международная организация, которая объединяет страны, провозгласившие основой своего внешнеполитического курса неучастие в военно-политических блоках и группировках.
Начало развитию ДН как нового течения в системе международных отношений положила Бандунгская конференция 1955 года. На Каирской встрече представителей 20 стран Азии, Африки, Европы и Латинской Америки (июнь 1961 года) был согласован ряд принципов политики неприсоединения: независимая внешняя политика, поддержка национально-освободительных движений, неучастие в многосторонних военных союзах, заключённых в условиях противостояния великих держав. Среди основателей ДН были такие выдающиеся политики, как Дж. Неру, Г.А. Насер, И. Тито, Сукарно, К. Нкрума. Как организация ДН было учреждено на Белградской конференции (Югославия, сентябрь 1961 года; 25 государств). В принятой на конференции декларации излагались базовые принципы ДН: неприятие диктата, гегемонизма и экспансии в международных отношениях, необходимость равноправного и взаимовыгодного сотрудничества между государствами; борьба за формирование нового экономического порядка на основе справедливости и равноправия. Каирская конференция (Египет, октябрь 1964 года; 47 государств) осудила любые формы вмешательства во внутренние дела государств, высказалась за запрещение ядерных испытаний во всех средах.
С Лусакской конференции (Замбия, сентябрь 1970 года; 54 государства) начался этап становления ДН как одного из институтов в системе международных отношений. Конференция впервые употребила в своих документах термины «Движение неприсоединения» и «государства - члены Движения неприсоединения», приняла принципиально важное решение «упрочить и расширить область взаимного сотрудничества в международных, региональных, двусторонних рамках; обеспечить непрерывность деятельности проведением периодических консультаций представителей неприсоединившихся стран на различных уровнях». Линия Лусакской конференции, направленная на то, чтобы придать стабильные организационные формы солидарности неприсоединившихся стран, была продолжена на высших форумах ДН в Алжире (Алжир, сентябрь 1973 года; 76 государств), Коломбо (Шри-Ланка, август 1976 года; 84 государства и одно национально-освободительное движение), Гаване (Куба, сентябрь 1979 года; 92 государства и 3 национально-освободительных движения), Дели (Индия, март 1983 года; 97 государств и 2 национально-освободительных движения), Хараре (Зимбабве, сентябрь 1986 года; 100 государств и национально-освободительных движений), Белграде (СФРЮ, сентябрь 1989 года; 98 членов ДН). Для выполнения принятых резолюций было образовано свыше 50 органов. В условиях «холодной войны», используя противоречия между Западом и Востоком, ДН добилось уступок от обоих военно-политических блоков, сначала на субрегиональном и региональном уровнях, а затем в глобальном масштабе. В 1950-1980-е годы в документах ДН много места отводилось антиимпериалистическим лозунгам, осуждению колониализма, неоколониализма, апартеида, расизма, что объективно сближало ДН с СССР и странами социалистического лагеря. Это давало основание советскому руководству рассматривать ДН как своего союзника. Однако большинство стран ДН осудили ввод войск Организации Варшавского договора в Чехословакию (1968) и советских войск в Афганистан (1979).
На рубеже 1990-х годов, в условиях стремления США к созданию монополярного миропорядка, ДН столкнулось с принципиальной проблемой определения своего места и роли в мировой политике. Ситуация усугублялась нарастанием кризисных тенденций внутри самого ДН. Распалась СФРЮ, председательствовавшая в нём с 1989 года. В 1991 году из ДН вышла Аргентина. Утратили интерес к ДН его европейские участники - Кипр и Мальта, подавшие заявки на вступление в Европейский союз (ЕС). Такие влиятельные члены ДН, как Индия, Куба, Алжир, по разным причинам ослабили внимание к проблематике неприсоединения. Дискуссия по поводу перспектив ДН достигла апогея к моменту созыва конференции неприсоединившихся стран в Джакарте (Индонезия, сентябрь 1992 года; 108 государств). На конференциях неприсоединившихся стран в Картахене (Колумбия, октябрь 1995 года; 104 государства), в Дурбане (ЮАР, сентябрь 1998 года; 103 государства), Куала-Лумпуре (Малайзия, февраль 2003 года; 106 государств) и Гаване (Куба, сентябрь 2006 года; 115 государств) сформировался современный облик ДН как механизма для консолидации Юга и отстаивания его интересов в диалоге с Севером. Дурбанская декларация определила место и роль ДН в международных отношениях как «передовой силы нового тысячелетия, знаменующего собой эру возрождающихся наций, эру Юга, эру оправдавшейся надежды». Приоритетные задачи ДН - искоренение бедности и обеспечение устойчивого развития стран «третьего мира», придание глобализации сильной социальной составляющей. Члены ДН продолжают проявлять радикализм в вопросах разоружения, особенно ядерного, традиционно возлагая ответственность за отсутствие прогресса в этом вопросе на «официальные» ядерные державы - США, Россию, Францию, Великобританию и Китай. При этом ДН не отреагировало на вступление в ядерный клуб двух своих членов - Индии и Пакистана. Участники конференции в Гаване (2006) поддержали право Ирана на создание собственных ядерных технологий в мирных целях. В организации традиционно сильны позиции исламских государств, под влиянием которых она не заняла чёткой позиции в отношении действий НАТО против Югославии, стоявшей у истоков ДН. Важным направлением деятельности ДН является реформа ООН. ДН выступает за перераспределение полномочий между Советом Безопасности (СБ) и Генеральной Ассамблеей в пользу последней, за превращение СБ в подотчётный ей орган, повышение роли специализированных органов и организаций ООН.
ДН - объединение государств, между которыми существуют глубокие политические и идеологические противоречия, вследствие этого оно не имеет чёткой структуры и организации. У ДН нет устава и бюджета. Решения, принимаемые консенсусом на саммитах или конференциях министров, носят рекомендательный характер. ДН не имеет постоянного секретариата или другой структуры. Основная роль в подготовке форумов и ведении текущих дел играет председательствующее государство. Важным координационным механизмом является «тройка», куда входят предыдущий, нынешний и будущий председатели. Членами ДН в 2006 году состояли 116 государств Азии, Африки, Европы, Латинской Америки и Океании, в которых проживает 51% населения планеты, находятся 46% обрабатываемых земель и 86% мировых запасов нефти. Из стран, входящих в СНГ, Белоруссия, Туркмения и Узбекистан являются членами ДН, а Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Украина получили права наблюдателей. С 1995 года Россия участвует в форумах ДН в качестве гостя.
Сочинения:
Движение неприсоединения в документах и материалах. 2-е изд. М., 1979.