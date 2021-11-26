ЗАКОН ОБ УПРАВЛЕНИИ ИНДИЕЙ 1935

ЗАКОН ОБ УПРАВЛЕНИИ ИНДИЕЙ 1935 года - за­ко­но­да­тель­ный акт, при­ня­тый британским пар­ла­мен­том в августе 1935 года на ос­но­ве ре­ко­мен­да­ций Сай­мо­на ко­мис­сии и «Круг­ло­го сто­ла» кон­фе­рен­ций. На­зы­ва­ет­ся так­же Кон­сти­ту­ци­ей 1935 го­да.

Со­глас­но за­ко­ну, Ин­дия пре­об­ра­зо­вы­ва­лась в фе­де­ра­цию про­вин­ций Бри­тан­ской Ин­дии и вас­саль­ных индийских кня­жеств (смотри Кня­же­ст­ва вас­саль­ные в Бри­тан­ской Ин­дии). Член­ст­во в фе­де­ра­ции бы­ло обя­за­тель­ным для про­вин­ций, кня­же­ст­вам пре­дос­тав­ля­лось пра­во примк­нуть к «фе­де­раль­ной схе­ме» ли­бо ус­та­но­вить пря­мые от­но­ше­ния с мет­ро­по­ли­ей. Пред­ста­ви­те­ли про­вин­ций в Центральном за­ко­но­дательном со­б­ра­нии под­ле­жа­ли из­бра­нию, де­ле­га­ты кня­жеств на­зна­ча­лись их пра­вите­ля­ми. Ус­та­нав­ли­ва­лись про­пор­ции пред­ста­ви­тель­ст­ва кня­жеств и про­вин­ций в Государственном со­ве­те и За­ко­но­дательном со­б­ра­нии. «Фе­де­раль­ная схе­ма» не бы­ла вве­де­на в дей­ст­вие из-за от­ка­за боль­шин­ст­ва пра­ви­те­лей кня­жеств примк­нуть к фе­де­ра­ции. Вся пол­но­та вла­сти ос­та­лась в ру­ках генерал-гу­бер­на­то­ра, ко­то­рый на­зна­чал­ся британским мо­нар­хом и яв­лял­ся его пол­но­моч­ным пред­ста­ви­те­лем в Ин­дии.

Сфор­му­ли­ро­ван­ный в Законе об управлении Индии прин­цип раз­ви­тия «про­вин­ци­аль­ной ав­то­но­мии» пре­ду­смат­ри­вал раз­де­ле­ние вла­сти ме­ж­ду цен­тром и про­вин­ция­ми и рас­ши­ре­ние пре­ро­га­тив про­вин­ци­аль­ных за­ко­но­дательных со­б­ра­ний, ко­то­рые де­ли­лись на двух­па­лат­ные [в Мад­ра­се (ны­не Чен­наи), Бом­бее (ны­не Мум­баи), Бен­га­лии, Би­ха­ре, Со­еди­нён­ных про­вин­ци­ях, Ас­са­ме] и од­но­па­лат­ные [в Панд­жа­бе ( Пен­д­жа­бе ), Син­де, Северо-западной по­гра­нич­ной про­вин­ции, Орис­се и Центральных про­вин­ци­ях]. «Про­вин­ци­аль­ная ав­то­но­мия» бы­ла вве­де­на в дей­ст­вие 1 апреля 1937 года. В том же го­ду со­стоя­лись вы­бо­ры в центральные и про­винциальные ле­гис­ла­ту­ры, ко­то­рые про­во­ди­лись по ку­ри­аль­ной сис­те­ме (12 ку­рий – для ин­ду­сов, му­суль­ман, сик­хов, хри­сти­ан, различных со­ци­аль­ных про­сло­ек, а так­же для «не­при­ка­сае­мых»; пра­во го­ло­са по­лу­чи­ли около 12% взрос­ло­го на­се­ле­ния Ин­дии).

Бу­ду­щий по­ли­тический ста­тус Ин­дии в Законе об управлении Индией не был оп­ре­де­лён, а прин­цип са­мо­управ­ле­ния в рам­ках Британского Со­дру­же­ст­ва на­ций не ого­ва­ри­вал­ся. По­ли­тические си­лы Ин­дии бы­ли раз­оча­ро­ва­ны уме­рен­ным ха­рак­те­ром Закона об управлении Индией и на­зы­ва­ли его «раб­ской кон­сти­ту­ци­ей». Дж. Не­ру счи­тал, что фор­ми­ро­ва­ние из­би­рательных ку­рий соз­да­ёт по­ли­тические барь­е­ры ме­ж­ду ре­лигиозными об­щи­на­ми. Тем не ме­нее за­кон ока­зал по­зи­тив­ное влия­ние на раз­ви­тие Ин­дии : спо­соб­ст­во­вал ста­нов­ле­нию ин­сти­ту­тов пар­ла­мент­ской де­мо­кра­тии, фор­ми­ро­ва­нию центральной и про­винциальной ле­гис­ла­тур, от­крыл дос­туп к вла­сти (хо­тя и в ог­ра­ни­чен­ном раз­ме­ре) пред­ста­ви­те­лям ме­ст­ных иму­щих сло­ёв. При­ня­тие за­ко­на спо­соб­ст­во­ва­ло уси­ле­нию по­зи­ций в индийском национально-ос­во­бо­дительном дви­же­нии групп, ори­ен­ти­ро­вав­ших­ся на ис­поль­зо­ва­ние кон­сти­туционных форм борь­бы за су­ве­ре­ни­тет.

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