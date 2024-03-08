ТРИБХУВАН БИР БИКРАМ ШАХ

Трибхувáн Бир Бикрáм Шах (30.06.1906, Катманду — 13.03.1955, Цюрих) — 8-й король Непала из династии Шахов. Наследовал трон после смерти отца Притхви Бир Бикрам Шаха (1881–1911), коронован в 1913, до совершеннолетия Т. Б. Б. Ш. регентом была его мать. До 1950 власть Т. Б. Б. Ш. была формальной, фактически страной правили Шамшеры, премьер-министры из династии Рана. Т. Б. Б. Ш. придерживался либеральных взглядов: поддерживал нелегальную организацию Непальское народное собрание (основана в 1935), целью которой было свержение режима Рана. В 1944 королю по состоянию здоровья впервые разрешили посетить Индию. В Калькутте (ныне Колката) Т. Б. Б. Ш. познакомился с Б. Лисаневичем, который помог королю наладить связи с нужными индийскими политиками и непальскими оппозиционерами.

В 1950 премьер-министр Мохан Шам­шер (1948–1951) задумал свергнуть короля и передать власть его старшему сыну Махендре Бир Бикрам Шаху (1955–1972), однако тот отказался. В ноябре 1950 король Т. Б. Б. Ш., опасаясь ареста, сначала скрылся с семьей в индийском посольстве, а затем бежал в Индию. Королевская семья стала личными гостями премьер-министра Индии Дж. Неру . М. Шамшер попытался низложить Т. Б. Б. Ш. и объявил следующим правителем его внука, Гъянендру (2001–2008), однако не получил поддержки ни внутри страны, ни у международного сообщества. Это вынудило М. Шамшера пойти на уступки. На переговорах в Дели между Т. Б. Б. Ш., представителями Рана и оппозиционной партией Непальского конгресса (НК) была достигнута договоренность о возвращении короля в Непал. 18 февраля 1951 Т. Б. Б. Ш. обнародовал прокламацию, которая отменяла институт наследственных премьер-министров. Было сформировано Временное коалиционное правительство, куда вошли как представители Рана, так и НК, и вскоре члены семьи Рана перестали занимать официальные посты.

Т. Б. Б. Ш. провел ряд демократических реформ: разрешил многопартийную систему, смягчил цензуру, прекратил политику внешнеполитической изоляции Непала и открыл страну для туристов.

Скончался в Цюрихе, вероятно, от сердечного приступа.

Лит. : Whelpton J. A History of Nepal. Cambridge, 2005. Л. А. Стрельцова .