САНДИНО, АУГУСТО СЕСАР

Сандино ( исп. Sandino) , Аугусто Сесар (18.05.1895, Никиноомо, департамент Масая — 21.02.1934, Манагуа) — никарагуанский революционер, вождь народного восстания 1927–1933 против оккупации страны США.

С. происходил из бедной семьи. Возглавил восстание и с 1926 в статусе «генерала» объединил силы сопротивления, создал Освободительную крестьянскую армию, которая совершала нападения на офисы американских компаний «United Fruit», монополий в области лесозаготовки, добычи сырья, отряды морской пехоты. Несмотря на то, что правительство США окрестило его «бандитом», подвиги С. сделали его героем, повсеместно в Латинской Америке он стал символом сопротивления американскому империализму. Успехи сандинистов побудили США вывести вой­ска из Никарагуа в 1933, после инаугурации президента Х. Б. Сакасы.

Место американских пехотинцев заняла обученная американскими инструкторами и лояльная по отношению к США Национальная гвардия (Guardia Nacional) во главе с А. Сомосой . Между правительством и партизанами была достигнута договоренность о прекращении партизанской борьбы, амнистии для всех сандинистов и предоставлении земель для организации сельскохозяйственных общин. Однако оно было вероломно нарушено. Официально приглашенный в президентскую резиденцию для подписания мирного договора 21 февраля 1934 С. был схвачен Сомосой и солдатами Национальной гвардии и расстрелян на аэродроме Манагуа. Позже та же участь постигла сотни его приверженцев.

Политическими наследниками С. стали партизаны Сандинистского фронта национального освобождения, которые свергли диктатуру Сомосы в 1979.

Лит. : Гонионский С. А. Сандино. М., 1965; Леонов Н. С. Очерки новой и новейшей истории стран Центральной Америки. М., 1975; Григулевич И. Р. Дорогами Сандино. М., 1984; Сандино против империализма США. М., 1985; Hodges D. C. Sandino’s Communism: Spiritual Politics for the Twenty-First Century. Austin, 2014; Pérez Valle E. El Asesinato de Sandino: Documentos Testimoniales. Managua, 2017. Н. С. Иванов.