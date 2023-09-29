Рáма VI

Рáма VI (Вачиравуд, Пхра раматхибоди сисинтхра маха вачиравуд пхра монгкут клао тяо йухуа) (01.01.1881, Бангкок — 25.11.1925, Бангкок) — король Сиама (1910–1925).

Учился при королевском дворце, затем был отправлен в Англию, где обучался в Королевском военном колледже, потом изучал право и историю в Оксфорде. Вернулся в Сиам в 1902.

Р. VI считается противоречивой фигурой в истории Таиланда. С одной стороны, он, получивший европейское образование, стремился вестернизировать тайское общество и достиг в этом значительных успехов. Р. VI придумал новую концепцию национального государства, упростил королевские церемонии, взамен труднопроизносимых имен монархов постановил называть королей правящей династии по имени Рама (мифического персонажа, воплощения бога Шивы) с определенным порядковым номером. Он систематизировал календарь, начал исчисление года с 1 января, ввел фамилии, придумал национальный флаг, учредил праздники. Р. VI устраивал в столице соревнования по гольфу, теннису, регби, футболу, хоккею, крикету.

В то же время Р. VI не совсем подходил на роль монарха. Человек творческих наклонностей, он написал 34 пьесы, а также публицистические статьи, исторические экскурсы, перевел на тайский язык 46 произведений английской драматургии. Экономическими и политическими вопросами занимался неохотно и, по мере ухудшения здоровья, практически отошел от дел. Р. VI умер, не оставив наследника. Трон перешел к его младшему брату Прачатхипоку, или Раме VII.

Лит. : Wyatt D. K. Thailand. A Short History. Chiang Mai, 1982; Green S. L. W. Absolute Dreams: Thai Government under Rama VI. Bangkok, 1998. И. Н. Липилина.