ПАЛЕСТИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1936-1939 ГОДОВ

ПАЛЕСТИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1936-1939 ГОДОВ - вы­сту­п­ле­ния арабского на­се­ле­ния Па­ле­сти­ны.

Вы­зва­но не­до­воль­ст­вом па­ле­стин­ских ара­бов уси­лив­шей­ся с 1930-х годов еврейской им­ми­гра­ци­ей и ус­ло­вия­ми британского ман­да­та (смотрите в статье Па­ле­сти­на). Вос­ста­нию пред­ше­ст­во­вал ряд ин­циден­тов: в 1920 году еврейские по­гро­мы в Ие­ру­са­ли­ме , в 1929 году ара­бо-еврейские столк­но­ве­ния в Ие­ру­са­ли­ме, На­блу­се, Ак­ке, Хай­фе, Хев­ро­не и Яф­фе, в 1933 году за­бас­тов­ки в Ие­ру­са­ли­ме и Яф­фе с по­сле­дую­щи­ми стыч­ка­ми с британской по­ли­ци­ей.

В но­ябре 1935 года пять арабских по­ли­тических пар­тий по­да­ли вер­хов­но­му ко­мис­са­ру Па­ле­сти­ны про­тест, со­дер­жав­ший тре­бо­ва­ния пре­кра­тить еврейскую им­ми­гра­цию, пе­ре­да­чу им­ми­гран­там зе­мель и уч­ре­дить арабское де­мо­кра­тическое пра­ви­тель­ст­во. Ве­ли­ко­бри­та­ния от­верг­ла эти тре­бо­ва­ния, пред­ло­жив вза­мен соз­дать за­ко­но­дательный со­вет, при этом право ре­шаю­ще­го го­ло­са ос­та­ва­лось за вла­стя­ми Ве­ли­ко­бри­та­нии. В от­вет в апреле 1936 года на­ча­лась все­об­щая арабская за­бас­тов­ка, по­сте­пен­но пе­ре­рос­шая в воо­руженную борь­бу.

На 1-м эта­пе (апрель 1936 года - октябрь 1937 года) на­ря­ду с ара­бо-еврейскими столк­но­ве­ния­ми и фор­ми­ро­ва­ни­ем в различных го­ро­дах национальных ко­ми­те­тов из ме­ст­ных пред­ста­ви­те­лей основных арабских по­ли­тических пар­тий про­изо­шёл пе­ре­ход ру­ко­во­дства вос­ста­ни­ем к Вер­хов­но­му арабскому комитету (ВАК) во гла­ве с муф­ти­ем А. аль-Ху­сей­ни. К кон­цу ле­та 1936 года центр вос­ста­ния сме­стил­ся из го­ро­дов в сель­скую ме­ст­ность, где его воз­гла­ви­ли чле­ны ме­ст­ных бое­вых ор­га­ни­за­ций (связь с ни­ми ВАК от­ри­цал).

По­сле то­го как для под­держ­ки пов­стан­цев в Па­ле­сти­ну на­ча­ли при­бы­вать арабские доб­ро­воль­цы из др. стран, британские вла­сти при­ме­ни­ли ре­гу­ляр­ные вой­ска. В октябре 1936 года, пос­ле об­ра­ще­ния ко­ро­лей Тран­си­ор­да­нии, Йе­ме­на, Са­удовской Ара­вии и Ира­ка с при­зы­вом пре­кра­тить вос­ста­ние, ВАК из­дал со­от­вет­ст­вую­щую дек­ла­ра­цию. В но­ябре 1936 года в Па­ле­сти­ну при­бы­ла ко­мис­сия во гла­ве с лор­дом У. Р. Пи­лем. В ию­ле 1937 года она опуб­ли­ко­ва­ла от­чёт, в ко­то­ром под­чёр­ки­ва­лась не­об­хо­ди­мость соз­да­ния в Па­ле­сти­не двух го­су­дарств - араб­ско­го (в со­ста­ве зе­мель Западного бе­ре­га реки Иор­дан, Не­ге­ва, ок­ре­ст­но­стей Га­зы и Транс­и­ор­да­нии) и ев­рей­ско­го (в со­ста­ве Га­ли­леи и при­бреж­ной по­ло­сы до современного Аш­до­да), а так­же тер­ри­то­рии, под­кон­троль­ной Ве­ли­ко­бри­та­нии (Ие­ру­са­лим, Виф­ле­ем, се­ве­ро-за­пад залива Ака­ба, На­за­рет). Ко­мис­си­ей пред­ла­гал­ся так­же дву­сто­рон­ний об­мен на­се­ле­ни­ем.

От­каз ВАК при­знать от­чёт У. Р. Пи­ля оз­на­ме­но­вал на­ча­ло 2-го эта­па вос­ста­ния (октябрь 1937 года - но­ябрь 1939 года). В октябре 1937 года по­сле ря­да убийств и по­ку­ше­ний британские вла­сти объ­я­ви­ли ВАК и национальные ко­ми­те­ты вне за­ко­на и на­ча­ли аре­сты и де­пор­та­ции арабских по­ли­тических дея­те­лей. А. аль-Ху­сей­ни бе­жал в Си­рию, его по­пыт­ки ру­ко­во­дить пов­стан­ца­ми из эмиг­ра­ции не увен­ча­лись ус­пе­хом. С это­го вре­ме­ни вос­ста­ние шло без цен­тра­ли­зов. ру­ко­вод­ства. В октябре 1938 года пов­стан­цы кон­тро­лиро­ва­ли Ие­ру­са­лим, Яф­фу, Хев­рон (Эль-Ха­лиль) и весь юг Па­ле­сти­ны, од­на­ко к началу 1939 года британские вла­сти су­ме­ли ло­ка­ли­зо­вать и час­тич­но по­да­вить вос­ста­ние.

К сентябрю 1939 года бое­вые дей­ст­вия пре­кра­ти­лись. От­ря­ды па­ле­стин­ских ара­бов бы­ли рас­пу­ще­ны анг­ли­ча­на­ми, а их ору­жие кон­фи­ско­ва­но. Британские вла­сти, стре­мясь нор­ма­ли­зо­вать от­но­ше­ния с обеи­ми об­щи­на­ми Па­ле­сти­ны, в мае 1939 года опуб­ли­ко­ва­ли «Бе­лую кни­гу» (в пред­ше­ст­вую­щие го­ды бы­ли из­да­ны «Бе­лая кни­га» У. Чер­чил­ля, 1922 год, «Бе­лая кни­га» Пасс­фил­да, 1930 год), в ко­то­рой из­ла­га­лась про­грам­ма по­этап­ной под­го­тов­ки к пре­дос­тав­ле­нию не­за­ви­си­мо­сти Па­ле­сти­не, ог­ра­ни­че­ния еврейской им­ми­гра­ции и соз­да­ния че­рез 10 лет еди­но­го ара­бо-еврейского го­су­дар­ст­ва. Реа­ли­за­ция про­грам­мы бы­ла, од­на­ко, от­ло­же­на в свя­зи с на­ча­лом 2-й ми­ро­вой вой­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)