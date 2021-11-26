ОЛАЙЯ ЭРРЕРА ЭНРИКЕ

ОЛАЙЯ ЭРРЕРА ЭНРИКЕ - государственный и по­ли­тический дея­тель Ко­лум­бии.

По об­ра­зо­ва­нию юрист. В 1899-1902 годах уча­ство­вал на сто­ро­не ли­бе­ра­лов в так называемой 1000-днев­ной гражданской вой­не. В 1900-х годах за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской дея­тель­но­стью и жур­на­ли­сти­кой. В 1910-1911 годах и 1921-1922 годах министр иностранных дел, в 1922-1930 годах по­сол Ко­лум­бии в США. В феврале 1930 года одер­жал по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах (всту­пил в долж­ность 7 августа 1930 года). В ус­ло­ви­ях ми­ро­во­го эко­но­мического кри­зи­са 1929-1933 годов ус­та­но­вил государственный кон­троль над неф­тя­ной промышленностью, ввёл отдельные ог­ра­ни­че­ния на дея­тель­ность иностранных неф­тя­ных ком­па­ний, за­пре­тил вы­воз зо­ло­та и ввоз пред­ме­тов рос­ко­ши в стра­ну. Ини­ции­ро­вал при­ня­тие за­ко­на о бра­ке, ко­то­рый впер­вые урав­ни­вал пра­ва му­жа и же­ны. До­бил­ся при со­дей­ст­вии Ли­ги На­ций раз­ре­ше­ния в поль­зу Ко­лум­бии кон­флик­та с Пе­ру 1932-1933 годов, воз­ник­ше­го из-за по­гра­нич­но­го пор­та Ле­ти­сия на реке Ама­зон­ка. По окон­ча­нии сро­ка пол­но­мо­чий в 1934 году ос­та­вил пост пре­зи­ден­та , в 1935 году не­ко­то­рое вре­мя за­ни­мал долж­ность министра иностранных дел, за­тем был на­зна­чен по­слом Ко­лум­бии в Ва­ти­ка­не.