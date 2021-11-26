МАРТИ РОДРИГЕС ФАРАБУНДО
МАРТИ РОДРИГЕС ФАРАБУНДО АУГУСТО - политический деятель Сальвадора.
Из семьи состоятельного крестьянина, поклонника лидера национально-освободительного движения Кубы Х. Х. Марти. Изучал право в университете Сан-Сальвадора. Участвовал в студенческом движении, в 1920 году был выслан из страны. Жил в Гватемале, в 1923 году один из основателей Коммунистической партии Гватемалы.
По возвращении на родину в 1925-1928 годах занимал руководящие должности в Региональной федерации трудящихся Сальвадора. В 1926 году содействовал созданию сальвадорской секции Антиимпериалистической лиги Америки. За свою деятельность неоднократно подвергался арестам и высылке из страны. В 1928-1929 годах участвовал в партизанской войне в Никарагуа под руководством А. С. Сандино. По возвращении на родину активно сотрудничал с Коммунистической партией Сальвадора (основана в 1930 году).
После отказа в 1932 году властей Сальвадора признавать результаты муниципальных выборов (победу на них одержали коммунисты) начал подготовку вооружённого восстания против диктатуры генерала М. Эрнандеса Мартинеса. Арестован, расстрелян по приговору суда. Именем Марти названа организация сальвадорских повстанцев (с 1992 года партия) Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти.