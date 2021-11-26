МАРХАЭНИЗМ

МАРХАЭНИЗМ - политическая тео­рия, став­шая идео­ло­ги­ей ин­до­незийского на­цио­на­лиз­ма .

Раз­ра­бо­та­на Су­кар­но в 1933 году в бро­шю­ре «За сво­бод­ную Ин­до­не­зию». Сло­жи­лась в ус­ло­ви­ях рос­та национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния и борь­бы за не­за­ви­си­мость Ин­до­не­зии от ни­дерландского гос­под­ства. По­лу­чи­ла даль­ней­шее раз­ви­тие в пе­ри­од японской ок­ку­па­ции Ин­до­не­зии в 1942-1945 годах.

Мархаэнизм пред­став­лял со­бой на­род­ническое вос­при­ятие со­циа­лиз­ма. По­ня­тие «мар­ха­эн», с точ­ки зре­ния Су­кар­но, вклю­ча­ло в се­бя не толь­ко про­ле­та­ри­ат и кре­сть­ян­скую бед­но­ту, но и другие ма­ло­иму­щие слои го­ро­да и де­рев­ни, а так­же всех уг­не­тае­мых ко­ло­ни­за­то­ра­ми .

Кон­цеп­ция мархаэнизма ус­лов­но мо­жет быть раз­де­ле­на на два бло­ка идей. Пер­вый вклю­ча­ет в се­бя не­при­мири­мый ан­ти­им­пе­риа­лизм и борь­бу за национальную не­за­ви­си­мость как ос­но­ву по­ли­ти­ки бу­ду­ще­го ин­до­незийского го­су­дар­ст­ва. Вто­рой блок со­став­ля­ют прин­ци­пы борь­бы про­тив пе­ре­жит­ков фео­да­лиз­ма и ан­ти­ка­пи­та­лизм, ко­то­рые из-за тра­диционной пат­ри­ар­халь­но­сти ин­до­незийского об­ще­ст­ва бы­ли фак­ти­че­ски не­от­де­ли­мы от идеи ос­во­бо­ж­де­ния от национального уг­не­те­ния. До­пол­нен­ная прин­ци­па­ми «Пан­ча си­ла» тео­рия мархаэнизма на­шла своё во­пло­ще­ние в кон­сти­ту­ции Ин­до­не­зии 1945 года и про­грам­ме На­цио­наль­ной пар­тии Ин­до­не­зии 1952 года.

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