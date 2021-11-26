МАЦУОКА ЁСУКЭ

МАЦУОКА ЁСУКЭ - японский государственный деятель, дипломат, бизнесмен.

В 1900 году окон­чил юри­дический факультет Оре­гон­ско­го университета (США), по­сле че­го по­сту­пил на служ­бу в МИД Япо­нии. Был кон­су­лом в Шан­хае, слу­жил в по­соль­ст­вах Япо­нии в Бель­гии, Ки­тае, Рос­сии, США, в центральном ап­па­ра­те ми­ни­стер­ст­ва. Член японской де­ле­га­ции на Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов . С 1921 года со­че­тал ди­пло­ма­тическую служ­бу с ра­бо­той на ру­ко­во­дя­щих долж­но­стях в ком­па­нии Южно-Маньчжурской железной дороги (с 1935 года пре­зи­дент этой ком­па­нии). В 1932-1933 годах ру­ко­во­ди­тель японской де­ле­га­ции в Ли­ге На­ций при об­су­ж­де­нии док­ла­да ме­ж­ду­народной ко­мис­сии о по­ло­же­нии в Мань­чжу­рии , за­вер­шив­шем­ся вы­хо­дом Япо­нии из Ли­ги На­ций.

В 1934-1936 годах пы­тал­ся ини­ции­ро­вать в Япо­нии дви­же­ние за ли­к­ви­да­цию су­ще­ст­вую­щих пар­тий, ко­торые об­ви­нил в кор­руп­ции, и пе­ре­ход к од­но­пар­тий­ной сис­те­ме. В 1936 году не­офи­ци­аль­но при­ни­мал уча­стие в под­го­тов­ке «Ан­ти­ко­мин­тер­нов­ско­го пак­та», яв­лял­ся сто­рон­ни­ком вой­ны Япо­нии про­тив СССР. С 1940 года министр иностранных дел Япо­нии. Ак­тив­но со­дей­ст­во­вал за­клю­че­нию Пак­та трёх дер­жав 1940 года.

При­дер­жи­вал­ся по­зи­ций ра­ди­каль­но­го па­на­зиа­тиз­ма, про­па­ган­ди­ро­вал вы­дви­ну­тый им экс­пан­сио­ни­ст­ский и ан­нек­сио­ни­ст­ский ло­зунг соз­да­ния «сфе­ры со­про­цве­та­ния Ве­ли­кой Восточной Азии». По по­ру­че­нию гла­вы пра­ви­тель­ст­ва Ко­ноэ Фу­ми­ма­ро под­пи­сал в Мо­ск­ве Со­вет­ско-япон­ский пакт о ней­тра­ли­те­те 1941 года, од­на­ко по­сле на­па­де­ния на­ци­ст­ской Гер­ма­нии на Советский Со­юз вы­сту­пил с тре­бо­ва­ни­ем не­мед­лен­но­го объ­яв­ле­ния Япо­ни­ей вой­ны СССР. Од­но­вре­мен­но пы­тал­ся спро­во­ци­ро­вать кон­фликт Япо­нии с США.

В ию­ле 1941 года от­стра­нён от долж­но­сти и в даль­ней­шем в свя­зи с тя­жё­лой бо­лез­нью уча­стия в по­ли­тической жиз­ни не при­ни­мал. По­сле по­ра­же­ния Япо­нии во Второй ми­ро­вой вой­не аре­сто­ван американскими ок­ку­пационными вла­стя­ми и пре­дан су­ду Ме­ж­ду­народного во­енного три­бу­на­ла для Даль­не­го Вос­то­ка как один из главных во­енных пре­ступ­ни­ков. Ка­те­го­ри­че­ски от­ри­цал свою ви­ну. Умер в американском во­енном гос­пи­та­ле до окон­ча­ния су­деб­но­го про­цес­са.