КРАСНЫЕ РУБАХИ

Крaсные рубaхи — добровольческие отряды пуштунской национально-освободительной организации «Пахтун джирга» («Пуштунская конференция»).

Созданы осенью 1929 в Сев.-Зап. пограничной провинции (СЗПП) Британской Индии. Название получили по цвету своей формы (хотя созданное впоследствии женское крыло организации носило черную форму). Главнокомандующим К. р. был Абдул Гаффар-хан. Они отличались четкой военизированной структурой и армейской дисциплиной. Добровольцы подчинялись офицерам, которые назначались главнокомандующим.

К. р. ставили целью ненасильственную борьбу против колониального господства Британии, а также проведение социальной реформы для улучшения положения пуштунов. Члены организации давали клятву бескорыстно служить родине и бороться за ее свободу, следовать идеологии ненасилия, помогать людям независимо от их вероисповедания, использовать только продукцию индийского производства, всеми силами поддерживать внутреннее единство К. р. и безоговорочно подчиняться руководству.

Главной тактикой К. р. было пикетирование зданий правительственных органов и организация протестных демонстраций. Выступая против сотрудничества с колониальными властями, члены К. р. отказывались платить налоги, подвергали остракизму правительственных чиновников, вели социальную работу с населением. К. р. активно участвовали в антибританском восстании в СЗПП в 1930—1932, в ходе которого 12 тыс. К. р. были арестованы и сотни расстреляны. В 1931 руководство К. р. заключило альянс с Индийским национальном конгрессом (ИНК) для совместной борьбы против англичан. Поскольку пуштунские националисты были противниками раздела Индии, деятельность К. р. была также направлена против активистов Всеиндийской мусульманской лиги (ВМЛ), руководившей движением за образование Пакистана . После создания Пакистана в 1947 К. р. были запрещены его правительством.

Ист.: Ghaffar Khan A. Khudai khidmatgar and national movement: Momentous speeches of Badshah Khan. New Delhi, 1992.

Лит.: Banerjee M. The Pathan Unarmed: Opposition Memory in the North West Frontier. Santa Fe, 2000.