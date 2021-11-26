КОРЕЯ (ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ) - II

Корея (историческая область). Часть 2 - до серед. ХХ в.

Эпоха Чосон (конец XIV — начало XX в.) . Став главнокомандующим корейской армии, генерал Ли Сонге, являвшийся также тестем последнего государя Корё, низложил его и в 1392 основал новое государство Чосон («Страна утренней свежести») во главе с династией Ли . Его название содержало аллюзию на связь с первым корейским государством — Древним Чосоном (Кочосоном). Столица Чосона была перенесена в Хансон, переименованный в Ханян (совр. Сеул).

При первых ванах Чосона активно воссоздаются централизованные государственные институты, к началу XV в. завершается реорганизация центрального и местного аппаратов управления. Произведенные изменения были зафиксированы в «Великом уложении по управлению государством» (Кенгук тэчжон) — своде законов династии ЛиXV в., где содержались установления, касавшиеся государственного устройства Чосона и деятельности его важнейших учреждений, просуществовавших в целом до конца правления династии. Высшим правительственным органом являлся Ыйджонбу (Государственный совет). Ему подчинялись 6 центральных палат, ведавших различными вопросами. Страна была поделена на 8 провинций и около 350 уездов. Реорганизация системы управления позволила центральной власти свести на нет тенденции к местному сепаратизму.

Еще перед провозглашением новой династии были проведены меры, служившие возрождению основы центральной власти — укреплению государственной собственности на землю. Для этого была изъята часть крупных частных владений, что особенно коснулось буддийских монастырей. Чиновники оставались основной опорой государства, при этом в период Чосон доступ к экзаменам, позволявшим получить должность, все в большей степени становился привилегией представителей этого сословия. Занятие гражданских должностей считалось более престижным, чем военных. В 1391 был принят закон кваджонпоп — «закон о ранговых наделах». Он ставил земельный фонд под контроль государства, которое за службу наделяло гражданских и военных чиновников землей с прикрепленными к ней крестьянами, платившими определенный налог и содержавшими таким образом привилегированный класс. Для контроля над формально свободными крестьянами, прикрепленными к земле, проводились частые переписи населения, укреплялась система круговой поруки, вводились суровые наказания за бегство крестьян со своих наделов.

Результатом проведения реформ стал заметный экономический подъем, достигший расцвета в период правления вана Седжона (1419—1450). Вплоть до конца XVI в. происходил стабильный рост численности населения, благодаря чему осваивались новые участки на пограничных территориях, росла площадь пахотных земель. На юге стали получать два сбора урожая в год, появились новые сельскохозяйственные культуры (в том числе перец и хлопок). Для нужд хозяйства были изобретены дождемер, приспособления для измерения глубины рек и расстояния на местности, получило распространение огнестрельное оружие, которое со временем совершенствовалось (например, изобретена «хвачха» («огненная колесница»), выпускавшая 100 стрел на расстояние до 1 тыс. шагов), росло значение книгопечатания. Постепенно развивалось ремесло и торговля, важную роль играли государственные мастерские, работавшие на королевский двор. Тем не менее, средствами обмена по-прежнему оставались зерно и холст: предпринятая в XV в. попытка внедрить металлические монеты вновь оказалась неудачной, бумажные деньги также не нашли применения.

Отношения Чосона и Китая носили в этот период традиционный характер формальной зависимости, которая не затрагивала прерогатив властей К. во внутренней и внешней политике и сводилась к некоторым внешним проявлениям «старшинства» императора Мин (обращение к нему за инвеститурой, принятие китайского календаря, наряду с которым употреблялся и корейский, ежегодная отправка нескольких посольств в Пекин с дарами и данью и т. д.). В ходе посольств осуществлялась и внешняя торговля с Китаем. Торговые отношения с Японией поддерживались в трех портах на юге К. Берега К. подвергались частым набегам японских пиратов, в борьбе с которыми укреплялся и усовершенствовался корейский флот. На севере страны происходили военные столкновения с племенами чжурчжэней. К середине XV в. Чосон смог расширить свою территорию на северо-востоке до р. Туманган (совр. северо-восточная граница КНДР).

Во времена Чосона буддизм утратил свое прежнее значение, в то время как официальной идеологией государства стало учение Чжу Си — одно из направлений неоконфуцианства . Главную роль в системе просвещения играла конфуцианская академия Сонгюнгван, перенесенная из Кэгена в Ханян. Большое значение также стали приобретать местные, провинциальные конфуцианские частные школы. Буддистские монастыри и храмы, являвшиеся одним из оплотов свергнутой династии правителей Корё, столкнулись с серьезными притеснениями со стороны ванов Чосона: с начала XV в. начались конфискации у них в пользу государства основной части земельных владений и крестьян, большая часть монастырей и буддистских сект были распущены. Все это привело к снижению роли буддистской организации в экономике и политике. Еще менее заметную роль играл даосизм, который также подвергался гонениям.

Вместе с тем политическая стабильность и экономический рост способствовали расцвету культуры Чосона. В это время усиливается внимание к истории К., составляются «История Корё» и хроники правителей династии Ли. Важное значение имело создание национальной письменности, опубликованной в конце 1443 под названием «Хунмин чоным» («Наставление народу о правильных звуках»), более известной как «хангыль» («корейское письмо»). Тем не менее, образованная часть общества Чосона предпочитала и дальше использовать китайскую иероглифику, считая хангыль «вульгарной».

В столице были созданы пять больших дворцовых комплексов, позднее не раз перестраивавшихся, считающихся сегодня главными историческими достопримечательностями Сеула и представляющими собой апогей развития дворцово-парковой архитектуры К.: Кенбоккун (основан в конце XIV в.), Токсугун (основан в середине XV в.), Чхандоккун (основан в начале XV в.), Чхангенгун (основан в середине XV в.) и Кенхигун (основан в конце XIV в.). Также сохранились ворота Намдэмун и Тондэмун, обозначавшие ранние границы столичного города. Хотя изготовление использовавшегося двором ванов и знатью знаменитого корёского фарфора пришло в упадок и его сменил более примитивный белый фарфор, во 2-й половине XV в. корейские мастера наладили производство керамических изделий с подглазурной росписью кобальтом.

После первых десятилетий расцвета Чосон столкнулся с кризисом, вызванным сокращением земельного фонда для обеспечения служилого сословия, составлявшего разросшийся бюрократический аппарат, ростом крупного частного землевладения, коррупцией и обезземелением крестьян, что привело к ослаблению центральной власти. В середине XV в. страна также столкнулась с периодом политической нестабильности, вызванной борьбой за власть внутри правящей династии, которая продолжалась и на протяжении большей части XVI в. В отдельных провинциях вспыхивали восстания.

В конце XVI в. политический кризис усилился в связи с начавшейся Имджинской войной . Временно объединивший Японию Тоетоми Хидэеси , стремившийся к масштабным завоеваниям, решил начать экспансию с Чосона, рассчитывая затем использовать его территорию как плацдарм для захвата империи Мин. В 1592 японские войска вторглись в К. Численное превосходство самураев, их лучшая организация и военная технология предопределили в начале Имджинской войны быстрое поражение корейских войск и захват столицы Чосона. К. была вынуждена просить помощи у своего сюзерена — империи Мин. Вместе с тем все более активными становились действия народных ополчений, которые вели против японцев партизанскую войну. Большую роль в защите страны сыграл корейский флот под руководством выдающегося флотоводца Ли Сунсина . Он использовал успешную тактику и применил в сражениях усовершенствованный тип боевых кораблей — так называемых кобуксон («корабль-черепаха»), укрепленный металлической броней. В итоге японские сухопутные войска оказались без поддержки, и после двух неудачных кампаний (1592—1593, 1597—1598) Япония в 1598 была вынуждена вывести свои силы из К. (мирный договор между странами был заключен лишь в 1607).

Но победивший в Имджинской войне Чосон находился после нее в глубоком кризисе, вызванном значительным хозяйственным ущербом, который понесли его земли в ходе продолжительных военных действий. Многих корейских мастеров-ремесленников увели в плен в Японию. Последствия войны сказывались в К. на протяжении нескольких десятилетий. Вследствие вторжений маньчжуров на Корейский п-ов в 1627 и 1636 Чосон признал себя данником созданной ими империи Цин , вскоре завоевавшей Китай, где центральная власть Мин ослабела, в том числе из-за потерь, понесенных китайцами в ходе Имджинской войны. Многократно сталкиваясь с внешней агрессией, Чосон постепенно стал ограничивать свои контакты с другими государствами, что привело к «закрытию» страны. Жители прибрежных районов переселялись вглубь материка, а на побережье создавались посты, которые не должны были допустить подхода иностранных судов. Внешняя торговля жестко регламентировалась и ограничивалась государством. Политическая изоляция неблагоприятно сказалась на всех аспектах развития К. в последующие столетия, произошло закрепление традиционалистских установок, что в дальнейшем мешало проведению в стране необходимых реформ. Несмотря на периодически предпринимавшиеся с XVII в. попытки адаптировать западные достижения, К. оставалась закрытой страной.

Ко 2-й половине XVII в. хозяйство страны, пострадавшее в результате нашествий маньчжуров, было восстановлено, развивались ремесло и внутренняя торговля, росло городское население. В 1750—1751 вступил в силу Закон об уравнении повинностей ( «Кюнёк поп» ), в том числе снижавший размер военного налога с военнообязанных государственных крестьян. Была проведена и унификация законодательства — в 1785 вышел полный свод законов «Великого уложения» («Тэджон тхонпхен»). Тем не менее, постоянная борьба придворных группировок ослабляла центральную власть. Все сильнее ухудшалось экономическое положение крестьянства, а соответственно и государственных финансов. Внутреннюю политику Чосона целиком определяла конфуцианская бюрократия. Реакцией на экономико-социальные проблемы страны с конца XVI по начало XIX в. стало развитие корейского общественно-философского течения за внедрение реальных, истинных знаний (сирхак) и западных технологий, развитие естественных и гуманитарных наук, направленное против господствовавшей в сфере образования и управления Чосона конфуцианской схоластики. Наряду с этим, ученые-сирхакпа выступали против коррупции чиновников, высоких поборов с крестьян, сословного неравенства. К выдающимся ученым этого направления можно отнести Ким Чон Хо (1804—1866), известного составлением карт Чосона, имевших большое значение для развития хозяйства страны и укрепления ее обороны. В XVIII в. в К. впервые проникает христианство, распространение которого (сначала — католицизма, а с 1880-х и различных протестантских течений), несмотря на гонения, шло в ногу с распространением течения сирхак.

В 1863 новым правителем Чосона стал несовершеннолетний ван Кочжон . Место регента при нем занял его отец Ли Хаын , более известный как Тэвонгун (принц-регент). Для этого периода в целом было характерно противостояние «западников», стремившихся инициировать проведение реформ по западным образцам и техническую модернизацию по примеру Японии, и традиционалистов, среди которых был Тэвонгун, стремившихся к сохранению изоляции К. и проводивших политику «закрытия» страны. Хотя Тэвонгун все же провел ряд необходимых реформ, во время его регентства корейские христиане вновь подверглись репрессиям со стороны государства. В 1866 французские, а в 1871 американские экспедиционные силы предприняли неудачные попытки надавить на Чосон, добиваясь подписания неравноправных торговых договоров, подобных заключенным с Японией в 1850-е. Вскоре группировке под руководством жены Кочжона королевы Мин удалось отстранить от власти Ли Хаына и поставить самого вана и государственную политику под свое влияние. В 1876 Япония, которая также пыталась «открыть» К., угрожая Чосону военным нападением, заключила с ним неравноправный Канхваский договор , лишавший К. таможенной автономии. Японцы также добились права экстерриториальности (неподсудности корейским судам) и приобретения земельных владений для своих подданных, для ведения торговли с Японией открывали дополнительные порты. Вскоре аналогичные договоры были подписаны К. с США, Германией, Россией и Францией. В 1882 Ли Хаын вернулся к власти, но вскоре вновь был свергнут прокитайской группировкой во главе с Юань Шикаем .

Великие державы развязали борьбу за экономическое и политическое влияние в К., однако ввиду ее удаленности от западных государств только Япония последовательно наращивала свое преимущество, в итоге став главной доминирующей силой на Корейском п-ове. Усиление позиций Японии постепенно пошатнуло лидерство Китая в регионе, подорванное и экономической экспансией западных государств. Попытка «партии независимости», возглавляемой Ким Ок Кюном, провести в 1884 в К. преобразования по образцу развитых промышленных стран не увенчалась успехом.

Чосон все в большей степени становился похож на полуколонию. Иностранные товары, наводнившие корейский рынок, окончательно разорили крестьян и ремесленников, в то же время обострились и противоречия, связанные с коррупцией внутри устаревшей системы государственного управления. Это привело к одному из крупнейших выступлений против существовавшего в стране порядка, японского экономического закабаления и роста налогов — Крестьянскому восстанию 1893—1894 («революции» тонхак). Тонхак (Восточное учение) представляло собой националистическое общественно-религиозное движение, основанное в 1860-е Чхве Чжэ У как противоположное «Западному учению», т. е. католичеству. Движение было направлено против коррупции внутри государства и агрессии иностранных держав и получило широчайшую поддержку населения.

Мощный размах «революции» тонхак заставил вана Кочжона обратиться за помощью к Китаю, правительство которого послало свои войска в К. Это послужило поводом для ввода Японией своих войск в К. и начала Японско-китайской войны 1894—1895, в которой империя Цин потерпела поражение. По Симоносекскому мирному договору Китай был вынужден признать самостоятельность К., отказавшись от своего сюзеренитета над ней. Это в дальнейшем упростило проведение политической и экономической экспансии Японии в К.

Крестьянское восстание 1893—1894 показало глубину охватившего страну кризиса и необходимость преобразований, частично проведенных в конце XIX в. «партией прогресса» (реформы года Кабо). Были отменены привилегии служилых чиновников (янбанов), фактически превратившихся за период существования Чосона в дворянское сословие, пытки, рабство, официально введен государственный флаг (ныне являющийся флагом РК). Королева Мин и ее сторонники пытались противостоять попыткам Японии закабалить страну, для чего они обратились за поддержкой к России. Но в 1895 японцы организовали нападение на дворец, во время которого королева Мин была убита. Некоторое усиление позиций России при дворе привело к тому, что 11 февраля 1896 ван Кочжон бежал из дворца и скрылся в русском посольстве, где прожил целый год. После возвращения во дворец в 1897, пытаясь изменить критическое положение страны, Кочжон провозгласил К. империей. Однако де-факто имперское правительство было неспособно контролировать внутриполитическую ситуацию, в то время как попытки Общества независимости ввести в стране парламентскую систему натолкнулись на сопротивление двора.

Противостояние иностранных держав за влияние над К. завершилось в ходе Русско-японской войны 1904—1905. Широкую известность получило сражение крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец» против блокировавших бухту Чемульпо (совр. Инчхон) судов японской эскадры в первые дни войны. Территория К. использовалась японцами в качестве плацдарма для снабжения своих войск. Под давлением Японии были аннулированы русско-корейские договоры, и К. формально признала себя союзником Японии. После поражения России зависимость К. от Японии увеличилась, что было оформлено 17 ноября 1905 японо-корейским договором о протекторате. По его условиям, К. теряла право сношения с иностранными государствами, а для надзора над ее правительством назначался японский генерал-резидент. Отправленная тайно на международную конференцию в Гааге в 1907 с целью получения поддержки у европейских держав для восстановления независимости К. делегация не добилась успеха. В ответ на действия корейцев Япония заставила Кочжона отречься от престола в пользу своего сына Сунджона и в еще большей степени поставила К. под свой контроль.

Первый генерал-резидент К., Ито Хиробуми выступал против ее аннексии, которая, по его мнению, могла привести к росту антияпонских настроений в стране. Однако 26 октября 1909 на вокзале в Харбине он был застрелен корейским националистом Ан Чунгыном, стремившимся к восстановлению независимости К. и считающимся там национальным героем. Но смерть Ито привела к противоположному результату, послужив предлогом для окончательной аннексии К. Японией, произошедшей 22 августа 1910.

К. во время японской аннексии . С 1910 по 1945 К. была японской колонией, управление которой, включая верховную законодательную и исполнительную власть, было сосредоточено в руках японских генерал-губернаторов, назначаемых из Токио. Вскоре после начала аннексии, во время так называемого сабельного режима (1910—1919) в К. началась быстрая модернизация. Была проведена земельная реформа, в ходе которой многие крестьяне потеряли свои наделы, что способствовало их быстрому превращению в необходимую для индустриализации страны рабочую силу. Жесткий курс на подавление всех протестных настроений, и ускоренную экономическую и культурную модернизацию К., а также ассимиляцию ее населения привел к антияпонскому восстанию, вспыхнувшему 1 марта 1919 («первомартовское движение»), в котором приняли участие около 2 млн корейцев. На движение оказали влияние Октябрьская революция 1917 в России и распространившиеся после окончания Первой мировой войны идеи о необходимости обеспечения права наций на самоопределение. Восстание возглавляли христиане-протестанты и приверженцы появившегося в начале XX в. национального корейского общественно-религиозного движения Чхондоге, ставшего самым массовым в К. после тонхак. Антияпонские выступления были жестоко подавлены властями, но заложили основу для движения за независимость К.

В 1919—1930 японские власти попытались смягчить систему своей администрации в К., проводя «политику культурного управления». Был распущен корпус жандармов, открыт первый императорский университет в Сеуле, создан ряд газет на корейском языке. Несмотря на проводившуюся японцами национальную политику, ущемлявшую корейцев, колониальный период был временем экономического подъема страны, рос ВНП и доход на душу населения, бурными темпами развивалась корейская промышленность, шла интенсивная индустриализация, активное строительство железных дорог, увеличивалось число заводов и рабочих. Японское правительство способствовало переезду японцев в К. для занятия фермерством. Было модернизировано сельское хозяйство, в котором, однако, сохранялось крупное землевладение. Повышение уровня медицины повлияло на рост средней продолжительности жизни корейцев до 44 лет, а население страны увеличилось вдвое до 26 млн человек.

Начиная с середины 1930-х, когда в Японии к власти пришли военные, Токио вновь стал проводить политику жесткой ассимиляции К. (1930-е — 1945). Оппозиционные движения подавлялись, закрывались либеральные газеты. Шла смена корейских имен на японские, поощрялось обращение в синтоизм. Особенно ухудшилось положение К. после начала Японией войны в Тихом океане и на Дальнем Востоке. Начался вывоз корейцев для работы в метрополии (в том числе на принадлежавшем в это время Японии Южном Сахалине), их призыв в императорскую армию. Тысячи кореянок были вынуждены работать в полевых борделях японской армии в качестве «женщин для комфорта». Во время войны серьезно ухудшилось и экономическое положение К., ресурсы которой истощались наряду с ресурсами Японии.

Движение за восстановление корейской независимости начало формироваться сразу же после аннексии страны Японией. После поражения восстания 1919 в Шанхае было создано Временное правительство Кореи, которое вначале возглавлял сторонник проамериканской политики Ли Сын Ман . В 1925 Коммунистическая партия Кореи объединила коммунистические группы в стране. Тем не менее, и внутри Временного правительства, и внутри Коммунистической партии шла жесточайшая фракционная борьба. Она привела к тому, что Ли Сын Ман в качестве главы Временного правительства был заменен на Ким Гу, а компартия Кореи даже исключена в 1928 из Коминтерна. Внутри К. действовали партизанские «отряды справедливости» (ыйбен), сопротивление которых жестоко подавлялось японцами. Часть партизанских отрядов базировалась также на территории Маньчжурии и Приморья. Среди партизанских командиров в 1930-х стал выделяться Ким Ир Сен , на которого — в качестве кандидата на место лидера нового государства КНДР — позже сделал ставку СССР.

К. после аннексии . В ходе Ялтинской конференции в феврале 1945 было достигнуто советско-американское соглашение о разделе сфер влияния на Корейском п-ове в ходе его освобождения от японских войск. На Потсдамской конференции 1945 (17 июля — 2 августа) союзные державы потребовали безоговорочной капитуляции Японии и восстановления суверенитета Корейского государства. Было принято решение о совместных действиях советских и американских войск по освобождению Корейского п-ова. В августе 1945 соединения 25-й армии 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота СССР с боями вошли на территорию К. В этих условиях Японская империя объявила о принятии условий Потсдамской декларации и капитуляции перед силами союзников, по условиям которой Япония, в частности, отказывалась от К.

По предложению США до создания единого государства Корейский п-ов был разделен по 38-й параллели на северную (советскую) и южную (американскую) зоны военной ответственности с целью обеспечения более эффективной капитуляции японской армии. Однако высадка на юге К. американских войск началась лишь 8 сентября 1945, после того как последний генерал-губернатор К. Абэ Нобуюки подписал акт о капитуляции, а на следующий день было официально распущено колониальное правительство.

Московское совещание министров иностранных дел США, Великобритании и Советского Союза (16—26 декабря 1945) решило создать для восстановления корейского государства Временное корейское демократическое правительство под совместной комиссией (опекой) командования американских и советских войск в К. США предлагали установить опеку над К. от имени ООН сроком до 10 лет, но по настоянию советской делегации срок был сокращен до 5 лет. Правые силы во главе с Ли Сын Маном и Ким Гу начали движение против режима опеки. При этом Ли Сын Ман выступал за скорейшее создание, хотя бы в Южной К., независимого правительства, а Ким Гу — за формирование объединенного правительства Севера и Юга. В результате ставка американской администрации была сделана на хорошо известного им одиозного, пожилого Ли Сын Мана. Корейский п-ов стал одной из арен противостояния в ходе разгоравшейся «холодной» войны.

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 1947 была сформирована международная рабочая группа по подготовке проведения всеобщих демократических выборов на территории Корейского п-ова. Однако комиссии ООН не удалось создать общекорейское правительство, так как ее идея о создании «государства под эгидой ООН» встретила сопротивление населения, народных комитетов и общественных организаций на Юге и Севере страны. При этом на Север комиссия не была допущена. В результате в феврале 1948 была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о проведении всеобщих выборов сначала в южной части К. 10 мая 1948, несмотря на противодействие левых сил, в Южной К. состоялись выборы в Конституционное собрание, а 17 июля 1948 обнародована новая конституция страны, провозгласившая 15 августа 1948 создание РК (со столицей в Сеуле) с сильной президентской властью. Первым президентом так называемой Первой республики стал Ли Сын Ман. РК заявила о преемственности с Временным правительством и о своем суверенитете над всей территорией Корейского п-ова, хотя контролировала только его южную часть. На севере Корейского п-ова 9 сентября 1948 была создана КНДР.

Лит.: Бутин Ю. М. От Чосона к Трем Государствам. (II в. до н. э. — IV в.). Новосибирск, 1984; Ванин Ю. В. Аграрный строй феодальной Кореи XV—XVI вв. М., 1981; Волков С. В. Чиновничество и аристократия в ранней истории Кореи. М., 1987; Его же. Ранняя история буддизма в Корее. М., 1985; Воробьев М. В. Древняя Корея. М., 1961; Его же. Корея до второй трети VII в.: Этнос, общество, культура и окружающий мир. СПб., 1997; Глухарева О. Н. Искусство Кореи с древнейших времен до наших дней. М., 1982; Джарылгасинова Р. Ш. Этногенез и этническая история Кореи по данным эпиграфики («Стела Квангэтхо-вана»). М., 1979; Ким Бусик. Самгук Саги. Исторические записи Трех государств. Т. 1—3. М., 1959, 1995, 2002; Ким Вольлен. Обзор археологии Кореи. Сеул, 1996; Курбанов С. О. История Кореи: с древности до начала XXI в. СПб., 2009; Ланьков А. Н. Политическая борьба в Корее XVI—XVII вв. СПб., 1995; Пак Б. Б. Российская дипломатия и Корея (1860—1888). М.—Иркутск–СПб., 1998; Пак М. Н. Очерки ранней истории Кореи. М., 1979; Его же. История и историография Кореи: Избранные труды. М., 2003; Ли Ги Бэк. История Кореи: новая трактовка. М., 2000; Симбирцева Т. М. Владыки старой Кореи. М., 2012; Тихонов В. М., Кан Мангиль. История Кореи. Т. 1—2. М., 2011; Толстокулаков И. А. Очерк истории корейской культуры. Владивосток, 2002; Усова Л. А. Корейское коммунистическое движение 1918—1945 гг. Американская историография и документы Коминтерна. М., 1997; Хан Енъу. История Кореи: новый взгляд. Сеул, 2004; Nelson S. М. The Archaeology of Korea. Cambridge, 1993; Seth Michael J. A History of Korea: From Antiquity to the Present. Lanham (Md.), 2011.