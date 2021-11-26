КИТАЙСКИЕ МИЛИТАРИСТСКИЕ ГРУППИРОВКИ

КИТАЙСКИЕ МИЛИТАРИСТСКИЕ ГРУППИРОВКИ - военные и военно-политические группировки в Китае в 1910-1940-х годах, боровшиеся за контроль над центральным правительством или отдельными регионами.

На­ча­ли скла­ды­вать­ся в хо­де Тай­пин­ско­го вос­ста­ния 1851-1864 годов, когда некоторые сановники и лидеры местных элит стали создавать собственные вооруженные формирования (Хунаньская армия Цзэн Гофаня, Хуайская армия Ли Хунчжана, Чуская армия Цзо Цзунтана и др.). Впоследствии они получили официальный статус и составили ядро армии западного образца, заменившей архаичные «восьмизнамённые» войска.

На рубеже XIX-XX веков главной военной силой Китая стала бэйянская («северная») армия под командованием Юань Шикая. После Синьхайской революции 1911-1912 годов командиры бэйянской армии сформировали бэйянскую клику (смотри Бэйянские милитаристы). Некоторые из её лидеров - Юань Шикай, Фэн Гочжан, Сюй Шичан и Цао Кунь - в разное время становились президентами Китая, а Дуань Цижуй занимал ряд высоких должностей, в том числе верховного главы государства (1924-1926 годы).

После смерти Юань Шикая (1916 год) бэйянская клика раскололась на отдельные группировки: Аньхойскую клику, Чжилийскую клику (по названию столичной провинции Чжили), Фынтяньскую клику (по наименованию северо-восточной провинции Фынтянь), или мукденскую клику (от Мукден, по маньчжурскому названию административного центра провинции Фынтянь), и др. Между этими группировками и отколовшимися от них формированиями до 2-й половины 1920-х годов велась борьба за контроль над правительством в Пекине.

Наряду с ними возникали и распадались союзы провинциальных военных формирований, конкурировавших за право создания своих администраций и «сбора налогов» на местах. В 1923 году одна из группировок южных милитаристов заняла г. Гуанчжоу и пригласила на пост главы правительства Сунь Ятсена. С помощью СССР им удалось реорганизовать партию Го­минь­дан и создать на основе военной Хуанпу (Вампу) школы новые вооруженные формирования, ставшие впоследствии главной опорой военного и политического влияния Чан Кайши.

В «нанкинское десятилетие» (1927-1937 годы) Чан Кайши неоднократно приходилось вступать в вооруженное противоборство с местными группировками. Традиции милитаризма, обусловившие слабость централизованного управления вооруженными силами, разобщённость действий соединений и конкуренция между ними негативно повлияли на организацию сопротивления японской агрессии в 1937-1945 годах, а также снижали боевые возможности армии Гоминьдана в противоборстве с Ком­му­ни­сти­че­ской пар­ти­ей Ки­тая в 1927-1937 и 1946-1949 годах.

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