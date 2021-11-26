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КИРИНО ЭДЬПИДИО
КИРИНО ЭДЬПИДИО - филиппинский государственный деятель.
По образованию юрист, окончил Университет Филиппин (1915 год). Соратник М. Л. Кесона, в 1919-1925 годах член Палаты представителей Конгресса Филиппин, в 1925-1935, 1941 годах сенатор, в 1934-1938 годах входил в состав правительства автономных Филиппин.
В период японской оккупации участвовал в Движении Сопротивления, подвергался аресту. В 1946-1948 годах один из лидеров Либеральной партии, вице-президент и министр иностранных дел, в 1948-1953 годах президент Республики Филиппины. Имя Кирино присвоено провинции, созданной в 1966 году.
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