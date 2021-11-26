КИМБАНГИЗМ
КИМБАНГИЗМ - религиозно-политическое антиколониальное движение в Африке; афрохристианский синкретический культ (другое название - Церковь Христа на Земле).
Кимбангизм возник в 1921 году в результате деятельности баптистского проповедника С. Кимбангу. Получил распространение в Бельгийском Конго и на соседних территориях. В кимбангизме сочеталась вера в богоизбранность африканцев и в явление «чёрного Мессии» (как Мессия почитался Кимбангу) с протестом против власти белых, отказом от уплаты налогов и податей.
После ареста Кимбангу осенью 1921 года идеи кимбангизма получили развитие в религиозно-политических движениях, возглавлявшихся Андре Мацуа (1930-1940-е годы), Симоном Мпади (так называемая миссия чёрных; 1930-е годы) и др.
Кимбангисты принимали активное участие в национально-освободительной борьбе африканцев в годы 2-й мировой войны. Кимбангистская церковь получила легальный статус в 1959 году. Ныне число последователей кимбангизма около 6 миллионов человек (преимущественно в Демократической Республике Конго).