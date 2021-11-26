КЕСОН-И-МОЛИН МАНУЭЛЬ ЛУИС

Кесон-и-Молина (исп. Quezon y Molina), Мануэль Луис (19.08.1878, Балер, провинция Тайябас, Филиппины — 01.08.1944, Саранак-Лейк, штат Нью-Йорк, США) — 2-й президент Филиппин (первый всенародно избранный).

Родился в семье учителей. После окончания колледжа Сан Хуана де Летрана поступил в Папский и королевский университет Св. Фомы в Маниле, но в 1899 оставил его и примкнул к национально-освободительному движению (Филиппино-американская война), став адъютантом первого президента Филиппин Э. Агинальдо . После поражения движения в 1901 вернулся в университет и закончил его в 1903, сдав экзамен на право заниматься адвокатской практикой. Поступил на государственную службу, а в 1906 был избран губернатором Тайябаса. В 1907 стал депутатом Ассамблеи Филиппин, в 1909—1916 являлся одним из двух представителей Филиппин в Палате представителей США, где лоббировал принятие закона об автономии своей страны. Вернувшись в 1916 в Манилу, стал сенатором, а затем председателем Сената (до 1935). В 1919 возглавил первую филиппинскую миссию в США для обсуждения вопроса о независимости и добился принятия в 1934 Акта о независимости Филиппин. С 1922 — председатель альянса Партии националистов и Партии демократов.

На первых национальных президентских выборах в 1935 получил 68 % голосов избирателей, став первым всенародно избранным президентом. Провел важные преобразования в стране: земельную реформу (упорядочение отношений арендаторов с землевладельцами, раздел урожая 50—50, защита арендаторов от произвольных действий со стороны землевладельцев), реформу в области образования (в том числе введение тагальского языка в качестве государственного), разработку трудового законодательства (введение минимальной зарплаты и 8-часового рабочего дня, создание суда для разрешения трудовых конфликтов и т. п.). В 1939 стал инициатором строительства новой столицы, получившей его имя (см. Кесон-Сити ). После начала Второй мировой войны поддержал приезд еврейских беженцев на Филиппины из Германии и оккупированных ею стран Европы (посмертно награжден медалью Фонда Рауля Валленберга). В 1941 на очередных президентских выборах К. был переизбран с более чем 80-процентной поддержкой населения. В том же году из-за вторжения японской армии эвакуировался в Австралию, а затем в США, где образовал правительство в изгнании. В 1944 скончался и первоначально был похоронен на Арлингтонском кладбище (пригород Вашингтона). После войны его прах был перевезен на родину и погребен в Кесон-Сити.

Лит.: Сумский В. В. Фиеста Филипина: реформы, революции и активное ненасилие в развивающемся обществе. Кн. 1—2. М., 2003; Aruna Gopinath. Manuel L. Quezon: The Tutelary Democrat. Quezon City, 1987.