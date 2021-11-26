КАРПЕНТЬЕР, КАРПЕНТЬЕР-И-ВАЛЬМОНТ АЛЕХО
КАРПЕНТЬЕР, КАРПЕНТЬЕР-И-ВАЛЬМОНТ АЛЕХО - кубинский писатель, музыковед, общественный деятель.
Сын русской учительницы и французского архитектора, по материнской линии родственник К.Д. Бальмонта. В 12 лет с семьёй приехал в Париж, где в лицее изучал теорию музыки. В 1921 году посещал курсы по архитектуре в Гаванском университете. Примкнул к авангардистскому литературно-политическому объединению «Группа меньшинства» (1923 год), публиковался в прессе. В 1927-1928 годы за выступления против диктатуры 7 месяцев отбывал тюремное заключение. В 1928-1939 годах жил в эмиграции во Франции; создавал балетные либретто, критические эссе, вёл передачи на радио. Познакомился с Л. Арагоном, А. Бретоном, П. Пикассо, М. Астуриасом и др.; испытал влияние сюрреализма. Интерес к нравам, религиозным обычаям, магическим обрядам кубинских негров нашёл выражение в романе «Экуэ Ямба-о» («Ecué Yamba-ó», 1933 год). После возвращения на Кубу (1939 год) изучал фольклорную музыку (книга «Музыка Кубы», «La música en Cuba», 1946 год, русский перевод 1962 год). В 1945-1959 годы жил в эмиграции в Венесуэле, преподавал в Высшей школе пластических искусств Каракаса. Исторические события, связанные с освободительной борьбой негров и мулатов против белых колонизаторов в XVIII-XIX веках, легли в основу романа «Царство земное» («El reino de este mundo», 1949 год, русский перевод 1962 года), ставшего одним из первых произведений магического реализма. Переосмыслив традиционные негритянские мифы и сказания, Карпентьер воссоздал вторую, «чудесную действительность», проступающую за самыми обычными предметами и поступками людей. Принципы «универсальной литературы», обращённой ко всему человечеству и синтезирующей весь его интеллектуальный опыт, воплотились в романе «Потерянные следы» («Los pasos perdidos», 1953 год, русский перевод 1964 года): путешествие героя по США и Венесуэле с их разными укладами жизни трактовано как перемещение во времени, а Латинская Америка предстаёт местом встречи всех культур и цивилизаций. После возвращения на Кубу в 1959 году Карпентьер стал профессором Гаванского университета, выступал в прессе как публицист. В 1966-1980 годах жил во Франции, работал в должности посла и атташе по культуре. В романе «Превратности метода» («El recurso del método», 1974 год, русский перевод 1978 года) Карпентьер подверг критике рационализм Р. Декарта, показывая, что европейский рационализм не в силах постичь мышление и культуру жителей Латинской Америки, а адекватное представление реальности невозможно без многоаспектного взгляда, учёта всех точек зрения. Схожей идеей проникнут роман Карпентьера «Концерт барокко» («Concierto barroco», 1974 год, русский перевод 1978 года), где венецианский карнавал становится моделью латино-американской культуры с её причудливым сосуществованием различных традиций и укладов. В романе «Весна священная» («La consagración de la primavera», 1978 год, русский перевод 1982 года) при помощи техники монтажа (воспоминаний, цитат, фрагментов литературных произведений) представлена панорама важнейших исторических событий XX века, воспринятых героями, принадлежавшими разным культурам. Среди других произведений Карпентьера: поэтический сборник «Антильские стихи» («Poemas de las Antillas», 1929 год), повесть «Погоня» («El acoso», 1956 год), романы «Век Просвещения» («El siglo de las luces», 1962 год, русский перевод 1968 года), «Арфа и тень» («El arpa y la sombra», 1979 год). Художественной прозе Карпентьера, близкой по духу эстетике барокко, присущ намеренно усложнённый стиль, насыщенный изысканными эпитетами и метафорами; она проникнута стремлением продемонстрировать изначальное единство и универсальность человеческой культуры.
Сочинения:
Избранные произведения: В 2 т. М., 1974;
Obras completas. Méx., 1983–[1994]. Vol. 1–16;
Мы искали и нашли себя. Художественная публицистика. М., 1984;
Избранное. М., 1988.
Дополнительная литература:
Зюкова Н. С. А. Карпентьер. Л., 1982;
Velayos Zurdo L. O. Historia y utopía en A. Carpentier. Salamanca, 1990;
Herlinghaus H. A. Carpentier: persönliche Geschichte eines literarischen Moderneprojekts. Münch., 1991;
Absire A. A. Carpentier. P., 1994;
Zamborlin Ch. La narrativa di A. Carpentier: il mito del mondo migliore. Roma, 1995;
Rubio Navarro G. M. Música y escritura en A. Carpentier. Alicante, 1999;
Chaple S. Estudios carpenterianos. Santiago de Cuba, 2004;
Wakefield S. Carpentier’s baroque fiction: returning Medusa’s gaze. Rochester, 2004.