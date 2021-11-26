ИРАКСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Иракская коммунистическая партия (ИКП) — создана в 1934 как подпольный Комитет борьбы против империализма и эксплуатации (современное название — с 1935) в результате объединения марксистских групп и кружков, нелегально существовавших в Ираке в начале 1930-х. С 1942 выпускала собственную газету «Аль-Каида» («Основа»). На I конференции в 1944 определила свои задачи в Национальной хартии. Организационно окрепла к концу Второй мировой войны , внедряясь в профсоюзы, студенческие организации, крестьянские общества и в среду интеллигенции. На I съезде в 1945 утвердила программу и устав и избрала ЦК во главе с Ю. С. Юсуфом (Фахдом). Приняла заметное участие в забастовке нефтяников Киркука в 1946 и в общенациональном протесте против Портсмутского договора 1948. Антикоммунистическая кампания правительства Нури ас-Саида привела в 1947 к аресту и заключению Фахда и членов ЦК З. Басима (Хазима) и Х. аш-Шабиби (Сарима), которые были казнены в 1949. За 1949—1955 были арестованы пять составов ЦК и сотни активистов ИКП, что чуть не раскололо партию, которая, однако, в 1956, после чисток, на II конференции провозгласила «Политическую линию в борьбе за национальное освобождение» и избрала новый состав ЦК под руководством Х. А. ар-Ради (Салама Адиля). Как центральный орган партии «Аль-Каиду» сменила «Иттихад аш-шаб» («Союз народа»).

В 1957 ИКП инициировала консолидацию всех антимонархических и антибританских сил во Фронт национального единства. Активно участвуя в Иракской революции 1958 , она решительно поддержала правительство А.-К. Касема в подавлении оппозиции, но начала расходиться с ним с лета 1959, не приемля его личной диктатуры и заявляя о собственной позиции по вопросам аграрной реформы, индустриализации и курдской проблеме. Усилившись за счет мощного притока новых членов и координируя свои действия с СССР (делегации во главе с Саламом Адилем присутствовали на XXI и XXII съездах КПСС 1957 и 1960), ИКП навлекла на себя систематические преследования, развернувшиеся уже осенью 1959, за которыми в 1960 последовал ее формальный запрет и закрытие «Иттихад аш-шаб» (возобновила выпуск уже в подполье как «Тарик аш-шаб» — «Путь народа»). Пик массовых репрессий против ИКП пришелся на 1963, когда их жертвами стали, помимо Салама Адиля, члены ЦК Д. аль-Хайдари, М. Х. Абу-ль-Иса, М. С. аль-Абалли, Х. Увайни, тысячи коммунистов были убиты и брошены в тюрьмы и концлагеря. Пленум ЦК ИКП в 1964 избрал новое руководство в лице А. Абдаллаха и Б.-Д. ан-Нури, авторитет которого не признала часть партийцев под началом А. аль-Хаджжа.

После захвата власти Социалистической партией арабского возрождения в 1968 политическая либерализация привела к возвращению ИКП во главе с генеральным секретарем (с 1967) М. Азизом в публичное пространство, увенчавшееся в 1972—1973 ее легализацией (впервые за всю историю существования) и включением ее членов в кабинет министров. Однако при С. Хусейне охлаждение советско-иракских отношений обернулось казнью десятков и арестом сотен коммунистов за создание ячеек в армии и т. д. (1978), удалением их из военно-политического руководства и запретом «Тарик аш-шаб» (1979), а с фактическим возвращением ИКП в подполье (1980) большинство ее кадров оказалось либо в эмиграции, либо в рядах курдского сопротивления. В этих условиях ни Азиз, ни его преемник Х. М. аль-Байяти (с 1994) не могли помешать нарастанию фракционности в партийных рядах, однако именно один из осколков ИКП — Рабочая коммунистическая партия — стал первым партийным объединением, приступившим к изданию своего печатного органа («Тарик аш-шаб») после свержения саддамовского режима (2003).

Ист.: Фарман Г. Т. Ирак в годы черного режима / Пер. с араб. М., 1958; Фахд (Йусуф Салман). Кадийатуна-л-ватанийа. Багдад, 1959; ал-Хаджж А. Сауратуна. Багдад, 1959.

Лит.: Алитовский С. Н., Федченко А. Ф. Иракские коммунисты в борьбе за единство национальных прогрессивных сил // Коммунистические партии развивающихся стран в борьбе за единый фронт. М., 1976; Жизнь, отданная борьбе. М., 1966; Самвелян К. Х. Рабочий класс Ирака в борьбе за упрочение республиканского строя и демократии. Ереван, 1979. al-Haji A. With the Years: Pages from the History of the Communist Movement in Iraq between 1958—1969. Beirut, 1980. Franzen J. Red Star over Iraq: Iraqi Communism before Saddam. New York, 2011. Ismael T. The Rise and Fall of the Communist Party of Iraq. Cambridge, 2008. Salucci I. A People’s History of Iraq: The Iraqi Communist Party, Workers’ Movement and the Left 1923—2004. Chicago, 2005.