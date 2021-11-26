ГРАУ САН-МАРТИН (Grau San Martin) Рамон
Кубинский государственный и политический деятель, врач.
По окончании в 1908 мед. ф-та Гаванского ун-та занимался врачебной практикой. С 1921 проф. физиологии Гаванского ун-та. С 1927 участвовал в борьбе против диктатуры Х. Мачадо. С сент. 1933 по янв. 1934 глава Революц. хунты, затем врем. президент республики. В янв. 1934 смещён в результате гос. переворота, организованного Ф. Батистой. В 1934–38 жил в эмиграции в Мексике, где воссоздал основанную Х. Марти Кубинскую революц. партию (КРП, «аутентико»). В 1944–48 президент Республики Куба. В 1933–34 и 1944–48 осуществил ряд преобразований, ограничивавших интересы монополий США на Кубе, однако с началом «холодной войны» встал на путь репрессий против левых сил. В 1952–58 возглавлял правое крыло КРП и находился в оппозиции к режиму Батисты, однако активной борьбы против него не вёл. В 1954 принял участие в президентских выборах, организованных Батистой для придания законности его диктатуре, но в последний момент снял свою кандидатуру с голосования. В 1959 после победы революции на Кубе отошёл от политич. деятельности.