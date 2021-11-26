ГОМЕС ХУАН ВИСЕНТЕ
ГО́МЕС (Gómez) ХУА́Н ВИСЕ́НТЕ. Государственный и военный деятель Венесуэлы.
В ходе политической борьбы в Венесуэле в конце XIX века примкнул к лидеру либералов С. Кастро. Был включён в состав командования вооружёнными отрядами либералов и получил звание полковника. В 1892-1899 годах находился в эмиграции в Колумбии. В 1901 году после избрания Кастро президентом занял пост вице-президента. В декабре 1908 года, после отъезда президента на лечение в Европу, осуществил при поддержке США переворот и захватил власть, после чего запретил в стране все политические партии и профсоюзы и установил режим военно-полицейского террора. В сфере социальной политики придерживался принципов патернализма. При содействии Гомеса нефтяные монополии США заняли господствующее положение в экономике страны. На взятках за предоставление концессий и спекуляциях Гомес нажил огромное состояние, став одним из крупнейших землевладельцев Западного полушария. Как официально избранный президент управлял страной в 1910-1914 годы, 1922-1929 годы и 1931-1935 годы. В 1914 году объявил себя верховным главнокомандующим (фактически диктатором), в 1922 году закрепил этот статус декретом, а в 1925 году конституцией. Занимавшие президентский пост в 1914-1922 годы В. Маркес Бустильос, в 1929-1931 годы Х. Б. Перес, в 1931 году П. Итриаго Часин являлись в реальности марионетками Гомеса. После смерти Гомеса его огромное состояние в 1936 году было конфисковано решением Национального конгресса Венесуэлы.