ЁНАИ МИЦУМАСА
ЁНАИ МИЦУМАСА - японский государственный и военный деятель.
Из семьи самурая. В 1901 году окончил военно-морскую академию на острове Этадзима, служил на флоте. В 1908-1909 годах инструктор артиллерийской школы. В 1913 году окончил Академию генштаба. Хорошо владел русским языком. В феврале 1915 года - марте 1917 года заместитель японского военно-морского атташе в Петрограде. В 1918-1919 годах представитель генштаба флота в японских оккупационных войсках на Дальнем Востоке. В 1919-1920 годах находился со специальной миссией в Польше и Германии, затем командовал боевыми кораблями. С 1925 года начальник штаба японского Второго флота, контр-адм., с 1926 года член Высшего технического совета ВМФ, с 1928 года командующий японским Первым экспедиционным флотом в Китае, с 1930 года вице-адмирал, командир военно-морской базы в Корее. В 1933 году командующий военно-морским округом Сасебо, в 1934 году - Вторым флотом, в 1935 году - военно-морским округом Йокосука. 26 февраля 1936 года участвовал в подавлении «мятежа молодых офицеров» в Токио. С декабря 1936 года командующий Объединённым флотом и одновременно Первым экспедиционном флотом. В феврале 1937 года - августе 1939 года морской министр. В 1937 году присвоено звание адмирала. Выступал против заключения Японией военно-политического союза с Германией и Италией, считал, что Япония должна сохранять нейтралитет в отношениях с великими державами и ограничиться «континентальной» экспансией. С января 1940 года премьер-министр; проводил курс на неучастие в конфликте на стороне к.-л. из группировок держав, при одновременном расширении японской экспансии в Юго-Восточной Азии путём захвата колониальных владений Франции и Нидерландов, потерпевших поражение в войне. Не поддержал идею установления в Японии авторитарного режима и вступил в конфликт с армией, недовольной его внешнеполитическим курсом. В июле 1940 года был вынужден подать в отставку. В 1941-1944 годах критиковал политику премьера Тодзио Хидэки, настаивал на скорейшем выходе Японии из войны. Вернулся на службу в качестве морского министра и вице-премьера в кабинете Коисо Куниаки (июль 1944 года - апрель 1945 года), но подал в отставку, недовольный недостаточной активностью мирных инициатив Японии. В апреле - октябре 1945 года морской министр в правительствах Судзуки Кантаро, Хигасикуни Нарухико и Сидэхара Кидзюро. В кабинете Судзуки Кантаро фактически исполнял обязанности вице-премьера. В мае 1945 года предложил обратиться к СССР за помощью и посредничеством в заключении мира. В августе 1945 года решительно выступил за принятие условий, выработанных на Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года, и за скорейшую капитуляцию Японии. 30 ноября 1945 года вышел в отставку. Давал показания как свидетель защиты на Токийском процессе 1946-1948 годов. Последние годы жизни посвятил разработке программ социальной реабилитации бывших офицеров ВМФ и развития севера Японии. Считается одним из величайших японских флотоводцев, наряду с X. Того и И. Ямамото, хотя и не участвовал ни в одном крупном сражении.