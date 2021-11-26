ДУАНЬ ЦИЖУЙ
ДУАНЬ ЦИЖУЙ - китайский военный и политический деятель.
Учился военному делу в Германии, в период правления Юань Шикая (1912-1916 годы) занимал пост военного министра. С июня 1916 года премьер-министр. Восстановил действие конституции 1912 года, отменённой Юань Шикаем в 1913 году. В мае 1917 года добивался принятия Национальным собранием решения о вступлении Китая в Первую мировую войну на стороне Антанты, потерпел неудачу и был смещён со своего поста президентом Ли Юаньхуном. В июле 1917 года, подавив попытку восстановить власть династии Цин, предпринятую генералом Чжан Сюнем, вновь возглавил правительство.
Добился объявления Китаем войны Германии (14.08.1917 года). Дуань Цижуй и поддерживавшие его генералы, получив финансовую и военную помощь от Японии, сформировали прояпонскую военно-политическую группировку, известную как «клуб Аньфу». Уступки, сделанные правительством Дуань Цижуйя Японии, в том числе передача ей прав и привилегий Германии в провинции Шаньдун, ограничение полномочий парламента привели к падению авторитета Дуань Цижуйя в обществе, к консолидации его противников в среде генералов-милитаристов.
В июле 1920 года верные Дуань Цижуйю войска потерпели поражение, после чего он был вынужден уйти из политики. После занятия в конце 1924 года Пекина войсками конкурировавших между собой военных клик Чжан Цзолиня и Фэн Юйсяна Дуань Цижуй был приглашён возглавить правительство, чтобы играть роль посредника между ними. В апреле 1926 года Чжан Цзолинь одержал верх над Фэн Юйсяном, в посредничестве Дуань Цижуйя отпала нужда, он был отстранён от власти. Последние годы жизни посвятил благотворительности и изучению буддизма.