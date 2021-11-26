ДАЙ ЦЗИТАО

ДАЙ ЦЗИТАО (Дай Лян­би, Дай Чжу­ань­сянь, Сю­ань­тан (псевдоним Тянь­чоу, про­зви­ще Сяою­ань)) - китайский общественный и политический деятель , один из идеологов партии Гоминьдан.

По­лу­чил тра­диционное китайское об­ра­зо­ва­ние, учил­ся в Япо­нии (1905-1909 годы). В 1911 году всту­пил в организацию Тун­мэнху­эй, соз­данную Сунь Ят­се­ном . С 1912 году лич­ный сек­ре­тарь Сунь Ят­се­на.

На 1-м (ре­ор­га­ни­за­ци­он­ном) съез­де Го­минь­да­на (январь 1924 года) из­бран членом. ЦИК и на­зна­чен заведующим от­де­лом про­па­ган­ды ЦИК Го­минь­да­на. С 1928 года председатель Эк­за­ме­на­ци­он­но­го юа­ня (па­ла­ты, пред­став­ляв­шей в Ки­тай­ской Рес­пуб­ли­ке отдельную ветвь вла­сти и ве­дав­шей на­зна­че­ния­ми на государственные долж­но­сти).

Ви­дел в сунь­ят­се­низ­ме единственный путь к спа­се­нию Ки­тая; из «трёх народных прин­ци­пов» Сунь Ят­се­на глав­ным счи­тал прин­цип «народного бла­го­сос­тоя­ния», в ко­то­ром ус­мат­ри­вал на­сле­дие кон­фу­ци­ан­ской идеи гу­ман­но­сти (жэнь) и вы­ра­же­ние це­ло­ст­ной «фи­ло­со­фии народного бла­го­сос­тоя­ния». При­зы­вал к воз­ро­ж­де­нию Ки­тая на ос­но­ве со­ци­аль­ной гар­мо­нии, по­сред­ст­вом «национальной ре­во­лю­ции че­рез еди­не­ние всех клас­сов во имя ре­во­лю­ции». Счи­тал воз­мож­ным со­еди­не­ние дос­ти­же­ний промышленной ци­ви­ли­за­ции с тра­диционными китайскими ду­хов­ны­ми цен­но­стя­ми при ус­ло­вии со­хра­не­ния ве­ду­щей ро­ли го­су­дар­ст­ва в со­ци­аль­но-эко­но­мической жиз­ни об­ще­ст­ва, от­вер­гал как ка­пи­та­ли­стическое раз­ви­тие по западному об­раз­цу со свой­ст­вен­ны­ми ему со­ци­аль­ны­ми ан­та­го­низ­ма­ми, так и мар­кси­ст­ский клас­со­вый под­ход к об­щественному раз­ви­тию.

По­кон­чил с со­бой по­сле по­бе­ды ком­пар­тии в Ки­тае и про­воз­гла­ше­ния КНР.

Сочинения:

Сянь­шэн вэнь­цунь. Тай­бэй, 1959. Т. 1-4.