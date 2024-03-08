CИНАРКИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Cинарки́стское движéние — право-радикальное, консервативное политическое течение в Мексике. Термин происходит от греческого «совместная власть». Национальный синаркистский союз создан в 1937 на основе подпольных профашистских организаций «Легионы» и «База», действовавших с 1931 как наследники движения кристерос . Лидером движения был Сальвадор Абаскаль. С. д. состояло из тайной и открытой организаций, как массовое католическое радикальное движение опиралось на крестьян района Бахио: штаты Леон, Гуанахуато (центральная Мексика). Главные требования — отмена антиклерикальных законов, «социалистической школы», изменение коллективистского характера аграрной реформы. С. д. декларировало принципы ненасилия и мирного объединения, проповедовало верность традициям, национализм, понимаемый как католический испанизм, как возврат к «утопии» архаики, к основам жизни колониального периода. Предлагало «третий путь», ни капитализм, ни социализм. Политически отказывалось от участия в выборах, выступало против существования партий, задачу видело в возрождении нации снизу, в создании корпоративной системы. С. д. предлагало консервативную утопию возврата к докапиталистическому обществу, где не будет пролетариата, а будут лишь собственники. Численность С. д. в 1940–1943 достигла 220 тыс. человек. С. д. создало ударные отряды «зеленых рубашек». Движение организовалось в соответствии с военной структурой: квадры, сотни, роты. Проводило митинги, шествия, многолюдные собрания, многотысячные походы «зеленых рубашек» на города: марш на Морелию в 1941 собрал 30 тыс. человек, а на Леон — 40 тыс.

В 1941 Абаскаль создал колонию С. д. в Нижней Калифорнии под названием «Всевспомогающая Мария». Цель создания — в пустынном, «чистом» от революционеров месте создать образцовое поселение, отделенное от остальной страны, погрязшей в коммунизме и неверии. В этой колонии поселенцы должны были подчиняться жесткому кодексу: придерживаться всех заповедей, запрещались нехристианские праздники и алкоголь. Хозяйственная жизнь должна была регулироваться в рамках корпоративной системы. Колонисты должны были говорить только на испанском, не используя мексиканских диалектизмов. Был установлен комендантский час, запрещались танцы и путешествия для собственного удовольствия. Обязательным было присутствие на всех церковных службах. Проект потерпел неудачу по экономическим причинам. В 1944 церковным решением Абаскаль был удален из колонии, он стал вести тайные переговоры с военными, что было поводом к запрету движения, и оно было преобразовано в Партию народной силы. Как микропартия С. д. существует и сегодня.

Лит .: Gill M. Sinarquismo. Su origen — su esencia — su misión. México, 1944; Meyer J. Le Sinarquisme: un fascisme mexicain? 1937–1947. Paris, 1977; Abascal S. Mis recuerdos. Sinarquismo y colonia María Auxiliadora (1935–1944). México, 1980; Щелчков А. А. Консервативно-клерикальная утопия в Мексике: синаркистское движение // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2021. Выпуск 11 (109). А. А. Щелчков.