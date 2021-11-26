АЗАД МАУЛАНА АБУЛ КАЛАМ

Видный политический деятель Индии периода борьбы за независимость.

Происходил из знатного рода делийских мусульман — улемов. Председатель партии Индийский национальный конгресс (ИНК) в 1923, 1940–1946. Возглавлял делегацию ИНК на переговорах с британской колониальной администрацией по вопросам передачи власти в 1942, 1945 и 1946. Ратовал за сотрудничество религиозных общин. В первом правительстве независимой Индии занимал пост министра просвещения, затем министра науки и природных ресурсов. Автор комментариев к Корану и работ по философии, истории и литературе урду.

Автор статьи: В. П Кашин.