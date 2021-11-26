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АГА-ХАН
«Почетный вождь», наследственный титул главы шиитской секты исмаилитов, дарованный в начале XIX в. персидским правителем Фатх Али-Шахом (1797–1834) своему зятю Хасану Али-Шаху, по преданию — потомку пророка Мухаммеда и 46-му имаму исмаилитов-низаритов.
Династия насчитывает четырех представителей, первый из которых переселился в Индию в 1840.
Автор статьи: С. Ю. Рафалюк.
© Российская Историческая Энциклопедия
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