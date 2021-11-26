АББАС Фархат

Алжирский политический деятель, вождь либерального крыла национального движения Алжира.

Один из основателей и президент (1924–1929) Ассоциации студентов-мусульман Сев. Африки во Франции.

В 1933–1939 издавал антиколониальный еженедельник «Согласие».

В 1938 основал Алжирский народный Союз, выступивший за «ассоциацию» Алжира с Францией.

В 1942–1945 — лидер движения за автономию Алжира, один из составителей «Послания мусульмских представителей» (декабрь 1942), «Манифеста алжирского народа» (февраль 1943), «Проекта реформ» (май 1943).

В 1944 создает ассоциацию «Друзья Манифеста и свободы». Арестовывался французскими войсками в октябре 1943 и в мае 1945. В марте 1946 основал Демократический Союз Алжирского Манифеста. В августе 1946 выдвинул проект создания автономной Алжирской республики в составе Французского Союза.

Потерпев неудачу, перешел в оппозицию к французским властям, одновременно выступая за «лояльное сотрудничество» с Францией. После начала революции в Алжире установил с апреля 1955 тайные связи с Фронтом национального освобождения (ФНО) Алжира, а через год открыто примкнул к нему и вошел в его руководство (с августа 1956). В сентябре 1958 — августе 1961 возглавлял Временное правительство Алжирской республики (ВПАР) в эмиграции.

В сентябре 1962 — августе 1963 — председатель Учредительного собрания Алжира. Ушел в отставку в связи с разногласиями по проекту конституции, выдвинутой партией ФНО. Находясь в оппозиции, последовательно критиковал всех сменявшихся у власти лидеров Алжира. Автор множества книг (в основном мемуаров) и статей.

Автор статьи: Р. Г. Ланда.