ЖИСКАР Д’ЭСТЕН ВАЛЕРИ
ЖИСКАР Д’ЭСТЕН ВАЛЕРИ - французский государственный и политический деятель, член Французской академии.
Из семьи генерального инспектора Министерства финансов. С 1943 года участвовал в Движении Сопротивления, в 1944 году добровольцем вступил во французскую армию, участник 2-й мировой войны. С 1952 года по окончании Политехнической школы и Национальной школы администрации работал инспектором финансов. В 1956-1959 годах депутат Национального собрания от Национального центра независимых и крестьян, в 1959-1962 годах государственный секретарь по финансам, в 1962-1966, 1969-1974 годах министр экономики и финансов. В 1966 году основал партию Национальная федерация независимых республиканцев (НФНР), которую возглавлял до 1974 года. В 1974-1981 годах президент Франции. На этом посту проводил политику под лозунгом «Перемены без риска», целями которой были объявлены совершенствование демократического строя Франции, реформирование государственных институтов, создание условий для стабильного экономического и социального развития. В период президентства Жискара д’Эстена были предприняты шаги по развитию системы социального обеспечения, до 18 лет снижен возраст избирателей, упрощена процедура развода, гарантировано полноправие внебрачных детей и др. В сфере внешней политики главное внимание уделялось развитию и упрочению отношений Франции с ФРГ, развитию европейских интеграционных процессов, налаживанию франко-американского экономического, политического и военного сотрудничества. В 1975 году Жискар д’Эстен от имени Франции подписал Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Способствовал развитию и углублению отношений с СССР, но резко осудил ввод советских войск в Афганистан. В 1978 году по инициативе Жискара д’Эстена была образована политическая партия Союз за французскую демократию. В 1984-1989, 1993-2002 годах депутат Национального собрания, в 1989-1993 годах депутат Европарламента. В 2002-2003 годах, по предложению Совета Европы, глава Конвента за будущее Европы. Международная премия Карла (Великого) за вклад в развитие европейского объединительного движения (2003).
Сочинения:
Le pouvoir et la vie. P., 1988–2006. Vol. 1–3;
Власть и жизнь. М., 1990–1993. Кн. 1–2.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.