ЖИСКАР Д’ЭСТЕН ВАЛЕРИ

ЖИСКАР Д’ЭСТЕН ВАЛЕРИ - французский государственный и политический деятель, член Французской академии.

Из се­мьи ге­не­раль­но­го ин­спек­то­ра Министерства фи­нан­сов. С 1943 года уча­ст­во­вал в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния , в 1944 году доб­ро­воль­цем всту­пил во французскую ар­мию, уча­ст­ник 2-й ми­ро­вой вой­ны . С 1952 года по окон­ча­нии По­ли­тех­нической шко­лы и Национальной шко­лы ад­ми­ни­ст­ра­ции ра­бо­тал ин­спек­то­ром фи­нан­сов. В 1956-1959 годах депутат Национального со­б­ра­ния от Национального цен­тра не­за­ви­си­мых и кре­сть­ян, в 1959-1962 годах государственный сек­ре­тарь по фи­нан­сам, в 1962-1966, 1969-1974 годах министр эко­но­ми­ки и финан­сов. В 1966 году ос­но­вал пар­тию На­цио­наль­ная фе­де­ра­ция не­за­ви­си­мых рес­пуб­ли­кан­цев (НФНР), ко­то­рую воз­глав­лял до 1974 года. В 1974-1981 годах пре­зи­дент Фран­ции. На этом по­сту про­во­дил по­ли­ти­ку под ло­зун­гом «Пе­ре­ме­ны без рис­ка», це­ля­ми ко­то­рой бы­ли объ­яв­ле­ны со­вер­шен­ст­во­ва­ние де­мо­кра­тического строя Фран­ции, ре­фор­ми­ро­ва­ние государственных ин­сти­ту­тов, соз­да­ние ус­ло­вий для ста­биль­но­го эко­но­мического и со­ци­аль­но­го раз­ви­тия. В пе­ри­од пре­зи­дент­ст­ва Жискара д’Эстена бы­ли пред­при­ня­ты ша­ги по раз­ви­тию сис­те­мы со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния, до 18 лет сни­жен воз­раст из­би­ра­те­лей , уп­ро­ще­на про­це­ду­ра раз­во­да, га­ран­ти­ро­ва­но пол­но­пра­вие вне­брач­ных де­тей и др. В сфе­ре внеш­ней по­ли­ти­ки главное вни­ма­ние уде­ля­лось раз­ви­тию и уп­ро­че­нию от­но­ше­ний Фран­ции с ФРГ, раз­ви­тию ев­ропейских ин­те­грационных про­цес­сов, на­ла­жи­ва­нию фран­ко-американского эко­но­мического, по­ли­тического и во­енного со­труд­ни­че­ст­ва. В 1975 году Жискар д’Эстен от име­ни Фран­ции под­пи­сал За­клю­чи­тель­ный акт Со­ве­ща­ния по безо­пас­но­сти и со­труд­ни­че­ст­ву в Ев­ро­пе. Спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию и уг­луб­ле­нию от­но­ше­ний с СССР, но рез­ко осу­дил ввод советских войск в Аф­га­ни­стан. В 1978 году по ини­циа­ти­ве Жискара д’Эстена бы­ла об­ра­зо­ва­на по­ли­тическая пар­тия Со­юз за французскую де­мо­кра­тию. В 1984-1989, 1993-2002 годах депутат Национального со­б­ра­ния, в 1989-1993 годах депутат Ев­ро­пар­ла­мен­та. В 2002-2003 годах, по пред­ло­же­нию Со­ве­та Ев­ро­пы, гла­ва Кон­вен­та за бу­ду­щее Ев­ро­пы. Ме­ж­ду­народная премия Кар­ла (Ве­ли­ко­го) за вклад в раз­ви­тие ев­ропейского объ­е­ди­нительного дви­же­ния (2003).

Сочинения:

Le pouvoir et la vie. P., 1988–2006. Vol. 1–3;

Власть и жизнь. М., 1990–1993. Кн. 1–2.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.