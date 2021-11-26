ТОЛЬЯТТИ ПАЛЬМИРО

Происходил из интеллигентной семьи. В 1915 г. окончил Юридический факультет Туринского университета. Вступил в социалистическую партию. В годы Первой мировой войны отправился добровольцем в армию, где прослужил два года. Поступил на Философский факультет, но не окончил его, увлекшись политикой. Вместе с А. Грамши основал еженедельник «Новый порядок», быстро набиравший популярность, с 1921 г. газета стала выходить ежедневно. Стал одним из основателей Итальянской коммунистической партии (ИКП), несколько раз арестовывался. В 1926 г. деятельность компартии была запрещена, Грамши был арестован. Итальянские коммунисты имели тесные связи с Коминтерном , с 1928 г. Тольятти входил в Президиум, а затем и в Секретариат организации. Принимал активное участие в деятельности организации во многих европейских странах. Во время Гражданской войны был представителем Коминтерна в Испании. В 1939 г. его арестовали во Франции. После освобождения уехал в СССР, где во время Второй мировой войны был диктором московского радио. В марте 1944 г. вернулся на родину, активно занимался политикой. Был идейным вдохновителем т. н. Салернского поворота, т.е. отказ коммунистов от вооруженной борьбы за власть. В 1944-46 гг. входил в правительство, затем в Учредительное собрание, возглавлял фракцию коммунистов в парламенте. В 1948 г. был тяжело ранен в результате покушения. По улицам прошли массовые забастовки протеста. Итальянские коммунисты под его руководством много сделали для популяризации идей и достижений СССР в итальянском обществе. Партия занимала значительное количество мест в парламенте. В тоже время Тольятти выступил против тезисов доклада Н.С. Хрущева , прочитанного на XX съезде, но поддержал позицию СССР во время событий в Венгрии. В 1964 г. находился в СССР для лечения. Во время посещения детского лагеря Артек внезапно потерял сознание и скончался. 25 августа того же года прошли его похороны в Риме. Имя Т. носит город в России (быв. г. Ставрополь), в котором при содействии концерна FIAT в кон. 1960-х гг. построен Волжский автомобильный завод.