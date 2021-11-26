«ОБЩИЙ ДОГОВОР» 1952

«ОБЩИЙ ДОГОВОР» 1952 - об от­ме­не ок­ку­пационного ре­жи­ма и фор­маль­ном про­воз­гла­ше­нии су­вере­ни­те­та ФРГ.

За­клю­чён ме­ж­ду США, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Фран­ци­ей, с од­ной сто­ро­ны, и ФРГ - с дру­гой. Под­пи­сан 26 мая 1952 года в городе Бонн ми­ни­ст­ра­ми иностранных дел Ве­ли­ко­бри­та­нии А. Иде­ном, Фран­ции Р. Шу­ма­ном, государственным сек­ре­та­рём США Д. Аче­со­ном и канц­ле­ром и министром иностранных дел ФРГ К. Аде­нау­эром .

Пе­ре­го­во­ры о за­клю­че­нии «Общего договора» бы­ли на­ча­ты в сентябре 1951 года в ус­ло­ви­ях сбли­же­ния ФРГ с западными дер­жа­ва­ми в рам­ках пла­нов по её во­енной, по­ли­тической и эко­но­мической ин­те­гра­ции в се­ве­ро-ат­лан­тические и ев­ропейские струк­ту­ры ( НАТО , Ев­ро­пей­ское обо­ро­ни­тель­ное со­об­ще­ст­во, Ев­ро­пей­ское объ­еди­не­ние уг­ля и ста­ли). Они про­хо­ди­ли в ре­зи­ден­ции французского вер­хов­но­го ко­мис­са­ра в Гер­ма­нии А. Фран­суа-Пон­се в зам­ке Эр­них. 22 ноября 1951 года пред­ва­ри­тель­ный текст до­го­во­ра был одоб­рен ми­ни­ст­ра­ми иностранных дел западных дер­жав и К. Аде­нау­эром на встре­че в Па­ри­же. Аде­нау­эр на­сто­ял на ис­клю­че­нии из «Общего договора» упо­ми­на­ний о восточной гра­ни­це Гер­ма­нии, а так­же на вклю­че­нии в про­ект до­го­во­ра статьи 7 (параграф 3), рас­про­стра­няв­шей на объ­е­ди­нён­ную Гер­ма­нию во­енно-по­ли­тического обя­за­тель­ст­ва ФРГ. В феврале 1952 года текст про­ек­та до­го­во­ра по аген­тур­ным ка­на­лам стал из­вес­тен советскому пра­ви­тель­ст­ву. Ди­пло­ма­тические ини­циа­ти­вы СССР (но­ты от 10 мар­та и 9 апреля) и ГДР (об­ра­ще­ние к пра­ви­тель­ст­вам че­ты­рёх дер­жав 13 февраля) по ус­ко­ре­нию за­клю­че­ния мир­но­го до­го­во­ра с Гер­ма­ни­ей при ус­ло­вии её не­уча­стия в во­енных бло­ках и вы­во­де ок­ку­пационных войск с её тер­ри­то­рии не позд­нее чем че­рез год по­сле всту­п­ле­ния до­го­во­ра в си­лу бы­ли от­верг­ну­ты западными дер­жа­ва­ми. При об­су­ж­де­нии про­ек­та «Общего договора» в мар­те - мае 1952 года Аде­нау­эр столк­нул­ся с оп­по­зи­ци­ей как внут­ри собственного пра­ви­тель­ст­ва, не­ко­то­рые чле­ны ко­то­ро­го вы­сту­па­ли за ней­траль­ную Гер­ма­нию и пе­ре­го­во­ры с СССР, так и со сто­ро­ны ря­да вид­ных дея­те­лей Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­ти­че­ско­го сою­за и его парт­нё­ра по пра­вя­щей коа­ли­ции Сво­бод­ной де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии, на­стаи­вав­ших на изъ­я­тии из тек­ста до­го­во­ра статьи 7 (параграф 3). В се­ре­ди­не мая, по­сле па­ра­фи­ро­ва­ния до­го­во­ра о Ев­ропейском обо­ро­нительном со­об­ще­ст­ве (ЕОС) и ви­до­из­ме­не­ния статьи 7 (параграф 3), по­след­ние пре­пят­ст­вия на пу­ти к под­пи­са­нию до­го­во­ра бы­ли сня­ты.

«Общий договор» дек­ла­ри­ро­вал от­ме­ну ок­ку­пационного ре­жи­ма и про­воз­гла­шал «пол­но­ту вла­сти» ФРГ в во­про­сах внеш­ней и внутренней по­ли­ти­ки, сни­мал ряд ог­ра­ни­че­ний на раз­ви­тие в стра­не во­енной эко­но­ми­ки, ле­га­ли­зо­вал соз­да­ние западно-германской ар­мии. При этом до­го­вор со­хра­нял за США, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей ши­ро­кие пра­ва в во­про­се раз­ме­ще­ния сво­их войск на тер­ри­то­рии ФРГ, воз­мож­ность уве­ли­че­ния их чис­лен­но­сти и про­ве­де­ния ма­нёв­ров, объ­яв­ле­ния чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния в ого­во­рён­ных слу­ча­ях, ок­ку­пационного пра­ва в Западном Бер­ли­не, «осо­бые пра­ва» в во­про­се о вос­со­еди­не­нии Гер­ма­нии и за­клю­че­нии мир­но­го до­го­во­ра. «Общий договор» воз­ла­гал на ФРГ обя­за­тель­ст­во сле­до­вать во внеш­ней по­ли­ти­ке це­лям, ука­зан­ным в Ус­та­ве Ев­ропейского со­ве­та (1949), при­знать и вы­пол­нять за­клю­чён­ные ра­нее западными дер­жа­ва­ми от её име­ни до­го­во­ры, не всту­пать в со­гла­ше­ния, ущем­ляю­щие пра­ва трёх дер­жав, пре­дос­тав­ляе­мые им «Общий договор», или же пре­ду­смат­ри­ваю­щие «со­кра­ще­ние обя­за­тельств ФРГ». Срок дей­ст­вия «Общего договора» не ус­та­нав­ли­вал­ся, он под­ле­жал ра­ти­фи­ка­ции пар­ла­мен­та­ми ка­ж­до­го из под­пи­сав­ших его го­су­дарств. По­ми­мо «Общего договора», в Бон­не был под­пи­сан ряд до­пол­нительных со­гла­ше­ний и при­ло­же­ний (До­го­вор о пра­вах и обя­зан­но­стях иностранных воо­руженных сил и их пер­со­на­ла в Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ке Гер­ма­ния, Фи­нан­со­вый до­го­вор и др.).

Под­пи­са­ние Па­риж­ско­го до­го­во­ра 1952 года о соз­да­нии ЕОС со­стоя­лось 27 мая 1952 года, от его ут­вер­жде­ния за­ви­се­ло всту­п­ле­ние «Общего договора» в си­лу. 1 июля 1952 года «Общий договор» ра­ти­фи­ци­ро­ван Кон­грес­сом США, 1 августа 1952 года - пар­ла­мен­том Ве­ли­ко­бри­та­нии, 19 марта 1953 года и 15 мая 1953 года - со­от­вет­ст­вен­но бун­дес­та­гом и бун­дес­ра­том ФРГ. Од­на­ко от­каз Национального со­б­ра­ния Фран­ции в августе 1954 года от ра­ти­фи­ка­ции Па­риж­ско­го до­го­во­ра 1952 года ис­клю­чил воз­мож­ность всту­п­ле­ния «Общего договора» в дей­ст­вие как отдельного со­гла­ше­ния. С ря­дом по­пра­вок по­ло­же­ния «Общего договора» бы­ли вклю­че­ны в Па­риж­ские со­гла­ше­ния 1954 года и в ка­че­ст­ве их со­став­ной час­ти всту­пи­ли в си­лу 5 мая 1955 года.

Исторические ис­точники:

Bundesgesetzblatt. 1954. Tl 2. № 3;

Engel F.W. Handbuch der NATO. Fr./M., 1957;

Do­cuments on Germany, 1944–1985. Wash., 1985.

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