НИКСОН РИЧАРД МИЛХАУС

НИКСОН РИЧАРД МИЛХАУС - 37-й пре­зи­дент США .

Из не­бо­га­той се­мьи ква­ке­ров. По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние: в 1934 году окон­чил кол­ледж в г. Уит­ти­ер (штат Ка­ли­фор­ния), в 1937 году - Университет Дью­ка в г. Да­рем (штат Северная Ка­ро­ли­на). С 1937 года за­ни­мал­ся юри­дической прак­ти­кой в Ка­ли­фор­нии. В январе 1942 года по­сту­пил на ра­бо­ту в Ад­ми­ни­ст­ра­цию по кон­тро­лю над це­на­ми (Ва­шинг­тон). В августе 1942 - январе 1946 годов слу­жил в ВМФ США, вы­шел в от­став­ку в зва­нии ка­пи­тан-лей­те­нан­та. В 1946-1950 годах член Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей Кон­грес­са США от Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии США. В 1950-1953 годах се­на­тор от шта­та Ка­ли­фор­ния. В 1953-1961 годах ви­це-пре­зи­дент США в ад­ми­ни­ст­ра­ции Д.Д. Эй­зен­хау­эра. В ию­ле 1959 года от­крыл Американскую вы­став­ку в Мо­ск­ве, вёл де­ба­ты с Н.С. Хру­щё­вым о пре­иму­ще­ст­вах ка­пи­та­лиз­ма. В 1960 году ус­ту­пил на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах Дж.Ф. Кен­не­ди . В 1962 году по­тер­пел по­ра­же­ние в борь­бе за пост гу­бер­на­то­ра Ка­ли­фор­нии. В 1963 году пе­ре­ехал в Нью-Йорк, про­дол­жил юри­дическую прак­ти­ку.

Вновь бал­ло­ти­ро­вал­ся на пост пре­зи­ден­та США 1 февраля 1968 года. Вёл пред­вы­бор­ную аги­та­цию, ори­ен­ти­ру­ясь на кон­сер­ва­тив­ное «ти­хое боль­шин­ст­во» сред­не­го клас­са. Из­бран 5 ноября 1968 года, пре­зи­дент США с 20 января 1969 года (в 1972 году пе­ре­из­бран на вто­рой срок). Про­во­дил ак­тив­ную внеш­нюю по­ли­ти­ку; при­дер­жи­вал­ся кур­са на раз­ряд­ку ме­ж­ду­на­род­ной на­пря­жён­но­сти. В феврале 1972 года на­нёс ра­бо­чий ви­зит в КНР, про­вёл пе­ре­го­во­ры с Мао Цзе­ду­ном и Чжоу Энь­ла­ем. 22-30 мая 1972 года по­се­тил Мо­ск­ву, где под­пи­сал до­го­во­ры по ПРО и об ог­ра­ни­че­нии стра­те­гических во­ору­же­ний (ОСВ-1), Ос­но­вы взаи­мо­от­но­ше­ний ме­ж­ду СССР и США, ряд со­гла­ше­ний о со­труд­ни­че­ст­ве в различных сфе­рах. 24 мая 1972 года Нииксон одоб­рил про­грам­му советско-американского со­труд­ни­че­ст­ва в изу­че­нии кос­мо­са (её ре­зуль­та­том стал со­вме­ст­ный экс­пе­рим. по­лёт американских и советских кос­мических ко­раб­лей; см. в статье ЭПАС). 25 июля 1969 года вы­дви­нул так называемую док­три­ну Никсона, пре­ду­смат­ри­вав­шую со­кра­ще­ние не­по­средственного уча­стия американских воо­руженных сил в ло­каль­ных вой­нах и са­мо­сто­ятельное обес­пе­че­ние со­юз­ни­ка­ми (при под­держ­ке США) сво­ей безо­пас­но­сти. В со­от­вет­ст­вии с этой док­три­ной за­клю­чил Па­риж­ские со­гла­ше­ния 1973 года , за­вер­шив­шие «Вьет­нам­скую вой­ну». Никсон вы­сту­пил с ини­циа­ти­вой пе­ре­хо­да с ию­ля 1973 года к фор­ми­ро­ва­нию ар­мии США на кон­тракт­ной ос­но­ве.

В сфе­ре эко­но­ми­ки Никсон, не­смот­ря на кон­сер­ва­тив­ную ри­то­ри­ку, при­дер­жи­вал­ся не­окейн­си­ан­ских ме­то­дов: в ус­ло­ви­ях эко­но­мического спа­да 1969-1970 годов и кри­зи­са 1973-1975 годов со­ци­аль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ст­ва рез­ко вы­рос­ли, с 1970 года фе­де­раль­ный бюд­жет США стал де­фи­цит­ным. Опи­ра­ясь на Акт об эко­но­мической ста­би­ли­за­ции (при­нят Кон­грес­сом США в 1970 году), Никсон не­од­но­крат­но за­мо­ра­жи­вал це­ны и зар­пла­ту, 15 августа 1971 года от­ка­зал­ся от зо­ло­то­го стан­дар­та дол­ла­ра.

Вто­рой срок пре­зи­дент­ст­ва Никсона был ом­ра­чён «уо­тер­гейт­ским де­лом». 9 маая 1974 года кон­тро­ли­руе­мый де­мо­кра­та­ми Кон­гресс США при­сту­пил к про­це­ду­ре им­пич­мен­та. Под тя­же­стью об­ви­не­ний 9 августа 1974 года Никсон по­дал в от­став­ку. По­ми­ло­ван 8 сентября 1974 года сме­нив­шим его на по­сту пре­зи­ден­та Дж.Р. Фор­дом.

Вый­дя в от­став­ку, не­од­но­крат­но со­вер­шал за­ру­беж­ные по­езд­ки, в том числе как не­офи­ци­аль­ный пред­ста­ви­тель ад­ми­ни­ст­ра­ции США, за­ни­мал­ся литературной дея­тель­но­стью. 19 июля 1990 года от­крыл библиотеку сво­его име­ни в г. Йор­ба-Лин­да.

Сочинения:

RN: the memoirs. N. Y., 1990;

На аре­не. Вос­по­ми­на­ния о по­бе­дах, по­ра­же­ни­ях и воз­ро­ж­де­нии. М., 1992.

Исторические источники:

Public papers of the Presidents of the United States: R. Nixon. 1969-74. Wash., 1971-1975. Vol. 1-6;

Со­вет­ско-аме­ри­кан­ские от­но­ше­ния. Го­ды раз­ряд­ки. 1969-1976: Cборник до­ку­мен­тов. М., 2007. Кн. 1-2.