НАЙ Джозеф Сэмюэл младший
Американский государственный деятель, политолог.
Из семьи бизнесмена. В 1958 окончил Принстонский ун-т, в 1960 – Оксфордский ун-т, в 1964 защитил докторскую дис. в Гарварде, с 1969 проф. Преподавательскую деятельность совмещал с гос. службой. В 1977–79 помощник зам. гос. секретаря США по вопросам безопасности, науки и технологии, в 1985–90 директор центра по науке и междунар. делам правительств. школы им. Дж. Ф. Кеннеди (Гарвардский ун-т), в 1995–2004 декан школы. В 1993–94 пред. Нац. разведывательного совета, в 1994–95 помощник мин. обороны по вопросам междунар. безопасности. Чл. и пред. редакционных коллегий крупнейших журналов, освещающих проблемы междунар. отношений: «International Security» (с 1979, в 1985–90 пред.), «International Organization» (1968–86, в 1972–74 пред.), «Foreign Policy» (1970–76, с 1979).
В 1970-х гг. Н. наряду с Р. Кихейном стал одним из основателей нового направления в теории междунар. отношений – неолиберализма (также именуется «либеральным институционализмом» или «транснационализмом»), в основу которого была положена концепция «комплексной взаимозависимости», выдвинутая в кн. «Power and interdependence: world politics in transition» (1977). Н. и Кихейн подчёркивали, что совр. междунар. отношения характеризуются рядом особенностей, которые сложно анализировать, используя классич. идеи политич. реализма [см. в ст. Моргентау (1904–80)]: уменьшением роли воен. силы; размыванием приоритетов междунар. проблем, в результате чего воен.- политич. вопросы не всегда оказываются самыми главными; развитием многочисл. каналов связи, комплексов экономич. и экологич. взаимозависимости, охватывающих не только государства (на чём делают акцент «реалисты»), но и транснациональные корпорации, неправительств. организации, отд. индивидов. В результате этих процессов происходит трансформация междунар. среды и внешнеполитич. стратегий государств, долгосрочные интересы которых могут быть реализованы через сотрудничество в рамках разл. междунар. институтов. Н. и Кихейн не отвергали полностью идеи «реалистов» о роли фактора мощи в междунар. отношениях или понятие интереса, но подчёркивали, что развитие междунар. институтов с их механизмами, нормами и правилами поведения может трансформировать характер гос. политики. В кн. «After the Cold War: international institutions and state strategies in Europe, 1989–1991» (1993) Н. и Кихейн применили разработанную ими теорию для анализа междунар. реалий в Европе. Особое внимание после окончания «холодной войны» Н. уделял анализу места США в системе междунар. отношений. В кн. «Bound to lead: the changing nature of American power» (1990) он подчёркивал, что США, не испытывающие непосредств. угроз своей безопасности, стали единственной сверхдержавой мира. Наиболее подходящим инструментом реализации их внешнеполитич. целей он считал «мягкую силу» («soft power»), понимаемую как способность государства добиваться своих целей не путём принуждения, а за счёт сотрудничества с др. государствами. Эта способность зависит от культуры государства, исповедуемых им политич. принципов, признания другими государствами легитимности его целей. В отношении США особую роль Н. отводил обеспечению дипломатич. поддержки их внешнеполитич. действий, поддержанию союзов с европ. странами (в кн. «The paradox of American power: why the world’s only superpower can’t go it alone», 2002). На основе этих положений Н. выступил с критикой внешнеполитич. курса Дж. У. Буша после 11.9.2001.