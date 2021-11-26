МОЛЛЕ ГИ
МОЛЛЕ ГИ - французский государственный и политический деятель.
Из семьи рабочего. Окончил лицей в г. Флер, с 1926 года работал учителем английского языка в г. Аррас.
С 1921 года член движения «Молодые социалисты», с 1923 года Французской социалистической партии (СФИО), в 1933-1934 годы сторонник её левого крыла, в 1938-1939 годы примыкал к течению «конструктивной революции», выступавшему за обновление партии, использование плановых методов в экономике. С 1939 года генеральный секретарь профсоюза учителей.
В 1939 году мобилизован, в 1940 году ранен, попал в плен, в 1941 году освобожден.
Участник Движения Сопротивления, член так называемой Гражданской и военной организации, объединявшей преимущественно социалистов, радикалов и христианских демократов. Участвовал в освобождении г. Аррас, бессменный мэр города (с 1945 года). Депутат Учредительного собрания (1945-1946 год), Национальной ассамблеи (1946-1958 годы). В 1946-1969 годы глава социалистической федерации Па-де-Кале, в 1946 году при её поддержке избран генеральным секретарём СФИО. Ратовал за сотрудничество с Французской коммунистической партией.
С 1946 года неоднократно входил в состав правительства: государственный министр (1946-1947 годы, 1958-1959 годы), государственный министр по делам Совета Европы (1950-1951 годы), вице-президент Совета министров (1951 год, 1958 год). В 1949 году избран депутатом Консультативной ассамблеи Совета Европы (её президент в 1954-1956 годы), член Ассамблеи Европейского объединения угля и стали.
Активный сторонник идеи западно-европейской интеграции, основным элементом которой Молле Ли считал союз Великобритании и Франции. Несмотря на оппозицию внутри СФИО, высказался за создание Европейского оборонительного сообщества и возрождение германской армии, интегрированной в структуру НАТО.
В 1956 году вместе с П. Мендес-Франсом возглавил избирательную коалицию центристских и левых сил (так называемый Республиканский фронт). В должности председателя Совета министров Франции (1956-1957 годы) провёл ряд социальных реформ: увеличение оплачиваемого отпуска (до 3 недель), создание фонда национальной солидарности для оказания финансовой помощи пожилым людям и инвалидам, введение налога на автомобили.
При Молле Ли был урегулирован саарский вопрос с Германией (октябрь 1956 год), Франция признала независимость Марокко и Туниса (март 1956 год), подписала Римские договоры 1957 года. В целях урегулирования алжирского вопроса Молле Ли увеличил французское военное присутствие в Алжире, выдвинул формулу «прекращение огня, выборы, переговоры». Считая правительство Г.А. Насера ответственным за поддержку алжирских повстанцев, принял решение об участии Франции (совместно с Великобританией и Израилем) в военные операции против Египта (Суэцкий кризис 1956 года). В мае 1958 года поддержал Ш. де Голля, однако вскоре выступил с критикой Конституции 1958 года и перешёл в оппозицию.
Один из основателей Федерации демократических и социалистических левых сил (1965 год).
Председатель Университетского центра социалистических исследований (1969 год).
Сочинения:
L’Europe unie: pourquoi? comment? Arras, 1953;
Bilan et perspectives socialistes. P., 1958;
La construction européenne vue par un socialiste français. P., 1965;
15 ans après. La Constitution de 1958. P., 1973.