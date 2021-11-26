МИТТЕРАН ФРАНСУА
МИТТЕРАН ФРАНСУА - французский государственный и политический деятель.
Из семьи железнодорожного служащего, впоследствии владельца винодельни. Учился на юридическом и филологическом факультетах Сорбонны и в Свободной школе политических наук в Париже, которую окончил в 1937 году.
Участник Второй мировой войны. В 1940 году был ранен и попал в плен, в конце 1941 года бежал, вернулся во Францию. Короткое время работал в Комиссариате по делам военнопленных правительства «Виши». С 1942 года участвовал в Движении Сопротивления. В 1944 года назначен ген. секретарём по делам военнопленных во Временном правительстве Шарля де Голля. В 1945 году один из основателей левоцентристской партии Демократического и социалистического союз Сопротивления (ЮДСР).
Депутат Национального собрания в 1946-1958 годы, 1962-1981 годы. В период Четвёртой республики министр по делам бывших фронтовиков (1947-1948 годы), государственный секретарь при председателе СМ (1948-1949 годы), министр по делам заморских территорий (1950-1951 годы), государственный министр (1952 год), министр по делам Совета Европы (1953 год), министр внутренних дел (1954-1955 годы), государственный министр по делам юстиции (1956-1957 годы).
После основания в 1958 году Пятой республики выступил с резкой критикой нового режима и Конституции, стал одним из главных лидеров левой оппозиции. В 1965 году основал Федерацию демократических и социалистических левых сил (ФГДС), баллотировался на пост президента республики, но проиграл де Голлю. В 1970-1971 годы официально возглавил партию Конвент республиканских институтов, созданную им в 1964 году. В 1971 году выступил в качестве одного из основателей Французской социалистической партии (ФСП), избран её 1-м секретарём. В 1972 году подписал от ФСП вместе с коммунистами и левыми радикалами программу левых сил. В 1974 году единый кандидат левых сил на президентских выборах, во 2-м туре уступил Валери Жискар д’Эстену.
В 1981 году избран президентом республики. Распустил правое Национальное собрание, после чего на внеочередных парламентских выборах победили социалисты. Назначил на пост премьер-министра своего сторонника П. Моруа, который взял курс на проведение важных социально-экономических преобразований. Поддержал мероприятия нового кабинета по национализации банков и промышленных предприятий, децентрализации государственной власти, сокращению рабочей недели, снижению пенсионного возраста и др.
В 1984 году, предвидя ухудшение экономической ситуации в стране, приостановил «левый эксперимент» и назначил премьер-министром социалиста Л. Фабиуса. После победы на парламентских выборах 1986 году правых партий управлял государством вместе с правым премьер-мин. Ж. Шираком (первое «сосуществование»). В 1988 году переизбран на 2-й семилетний срок. Санкционировал проводившийся правительствами М. Рокара, Э. Крессон, П. Береговуа курс на продолжение реформ в социальной сфере (введение системы государственных пособий нуждающимся, облегчение условий для иммиграции, сокращение срока военной службы и др.), принятие мер по демократизации сфер образования и судопроизводства. После победы правых на парламентских выборах 1993 года назначил премьер-министром их представителя Э. Балладюра (второе «сосуществование») и был вынужден согласиться с политикой приватизации государственых предприятий.
Ф. Миттеран - активный сторонник европейской интеграции, полностью поддержал идею создания валютно-экономических и политических союзов стран - членов ЕС, выдвинул концепцию конфедерации Востока и Запада Европы, ратовал за развитие всесторонних отношений Франции с США, ФРГ и СССР (Россией), странами «третьего мира», прежде всего с африканскими государствами.
Ф. Миттеран был вдохновителем «культурного строительства» в Париже [реконструкция Лувра с установкой стеклянной пирамиды перед ним, постройка Большой арки в районе Дефанс, здания оперы на плозади Бастилии (все проекты завершены к 1989 году), создания нового комплекса Национальной библиотеки (открыта в 1996 году)]. В конце своего президентства тяжело болел, но оставался на посту вплоть до окончания мандата в 1995 году. Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона (1981 год), почетный рыцарь ордена Бани.
Сочинения:
Aux frontiѐres de l’Union française. P., 1953;
Présence française et abandon. P., 1957;
Le Coup d’Etat permanent. P., 1964;
Ma part de vérité. P., 1969;
La Rose au poing. P., 1973;
La Paille et le grain. P., 1975;
L’Abeille et l’architecte. P., 1978;
Ici et maintenant. P., 1980;
Réflections sur la politique extérieure de la France. P., 1986;
Mémoires interrompus. P., 1996;
De l’Allemagne, de la France. P., 1996.