«МОНД»

«МОНД» («Le Monde») - французская еже­днев­ная ве­чер­няя га­зе­та ле­во­ли­бе­раль­ной ори­ен­та­ции.

Штаб-квар­ти­ра в Па­ри­же . Ти­раж 400 тыс. экземпляров (2011 год).

Ос­но­ва­на в декабре 1944 года французским жур­на­ли­стом Ю. Бёв- Ме­ри (ди­рек­тор «Монд» до 1969 года) под не­по­средственным влия­ни­ем Ш. де Гол­ля .

Про­дол­жа­ет тра­ди­ции ве­ду­щей га­зе­ты Фран­ции второй половины XIX - первой половины XX веков. «Le Temps».

С конца 1960-х годов наи­бо­лее влия­тель­ная еже­днев­ная га­зе­та Фран­ции.

В 1982, 1985, 1991 и 1994 годы «Монд» на­хо­ди­лась на гра­ни бан­крот­ст­ва. С при­хо­дом в 1994 году на пост ди­рек­то­ра из­да­ния Ж.М. Ко­лом­ба­ни (за­ни­мал его до 2007 года) кри­зис был пре­одо­лён, в том числе за счёт из­ме­не­ния фор­мы соб­ст­вен­но­сти (га­зе­та пе­ре­шла под управ­ле­ние ак­цио­нер­но­го об­щест­ва, к 2001 году об­ла­да­те­ля­ми 52,61% ак­ций яв­ля­лись ра­бот­ни­ки га­зе­ты), внеш­не­го ви­да (в га­зе­те, в ча­ст­но­сти, ста­ло пе­ча­тать­ся боль­ше фо­то­гра­фий), уси­ле­ния вни­ма­ния к та­ким об­лас­тям, как биз­нес, спорт, нау­ка.

В 1995 году от­крыт ин­тер­нет-сайт «Монд».

С 2008 года дос­туп­но чте­ние га­зе­ты в элек­трон­ном ви­де.

Так­же вы­пус­ка­ют­ся еже­не­дель­ные при­ло­же­ния: «Le Monde Ar­gent», «Le Monde T ́el ́evisions», «Le Mon­de Économie» и другие.

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