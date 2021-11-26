КУНЬЯЛ АЛВАРУ
КУНЬЯЛ АЛВАРУ - португальский государственный и политический деятель.
Из семьи адвоката. В 1931-1935 годах учился на юридическом факультете Лиссабонского университета, где организовал нелегальную Лигу друзей СССР и секцию Международной организации помощи борцам революции. С 1931 года член действовавшей в подполье Португальской коммунистической партии (ПКП). В 1935 году делегат 6-го Конгресса Коммунистического интернационала молодёжи. В 1935-1940 годах генеральный секретарь Союза коммунистической молодёжи Португалии. С 1936 года член ЦК ПКП. В 1936-1937 годах принимал участие в гражданской войне в Испании 1936-1939 годов (см. Испанская революция 1931-1939 годов).
В 1937 году арестован, в заключении получил диплом юриста. В 1938 году освобождён, занимался преподавательской деятельностью. В 1940 году вновь арестован (провёл в тюрьме несколько месяцев). В 1940-1941 годах активно участвовал в реорганизации ПКП, превратил её в одну из главных сил в борьбе с режимом А. Салазара. C 1949 года находился в заключении в крепости Пениши. В январе 1960 года бежал, жил в СССР и Франции. С 1961 года генеральный секретарь ПКП. После Апрельской революции 1974 года вернулся на родину.
В июле 1974 года - сентябре 1975 года министр без портфеля в правительстве В. Гонсалвиша; в 1975-1987 годах депутат португальского парламента, в 1982-1992 годах член Государственного совета. Занимал ортодоксальные коммунистические позиции, выступал против сотрудничества ПКП с другими левыми организациями, в том числе Португальской социалистической партией.
В 1992 году оставил пост генерального секретаря ПКП и отошёл от активной политической деятельности. Автор ряда публицистических и исторических сочинений, а также (под псевдонимом М. Тиаго) нескольких новелл.
Сочинения:
A revolução portuguesa, o Passado e o futuro. Lisboa, 1976 год;
Duas intervenções numa reunião de quadros. Lisboa, 1996 год;
A verdade e a mentira sobre a Revolução de Abril. Lisboa, 1999 год;
Cinco conversas com Á. Cunhal. Porto, 1999 год.