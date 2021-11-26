«КРАСНЫЕ БРИГАДЫ»
«КРА́СНЫЕ БРИГА́ДЫ» - левоэкстремистская террористическая организация.
Действовала в Италии в 1970-1980-х годах. Создана в 1970 году в Милане, организаторы и руководители: Р. Курчо, А. Франческини, позднее - М. Моретти и др.
Члены «Красных бригад» сочетали ненасильственные методы (ведение пропаганды, создание подпольных организаций на заводах и в учебных заведениях) с террористическими действиями, призванными «подорвать устои буржуазного общества». Первоначально объектами террора были представители заводской администрации, бизнесмены, профсоюзные активисты, с 1974 года - также крупные государственные чиновники, политики, сотрудники правоохранительных органов, журналисты. Практиковали ограбления банков и похищения людей с целью выкупа. Пик деятельности «Красных бригад» пришёлся на 1977-1981 годы. Наиболее широкий резонанс получило похищение и последующее убийство известного политика А. Моро (март - май 1978 года).
Во 2-й половине 1980-х годов «Красные бригады» практически полностью прекратили существование. В 1990-2000-х годах название «Красные бригады» использовал ряд террористических группировок Италии.