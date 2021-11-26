КЛАУС ЙОЗЕФ

КЛАУС ЙОЗЕФ - австрийский государственный и политический деятель.

В 1934 году окончил юридический факультет Венского университета. Занимался адвокатской практикой, сотрудничал с христианскими профсоюзами. После аншлюса служил в 1939-1945 годах в вермахте, участник 2-й ми­ро­вой вой­ны .

В 1949-1961 годах глава правительства земли Зальцбург, в 1962-1963 и 1966-1970 годах депутат австрийского парламента. В 1952-1964 годах руководитель зальцбургской организации Ав­ст­рий­ской на­род­ной пар­тии (АНП) , в 1960-1963 годах заместитель председателя, в 1963-1970 годах председатель АНП. В 1961-1963 годах министр финансов Австрийской Республики.

В 1964-1970 годах федеральный канцлер (до 1966 года возглавлял коалиционное правительство АНП и Социалистической партии Австрии, затем однопартийное правительство АНП). Активно содействовал реформированию политической системы Австрии, вступлению Австрии в Европейское экономическое сообщество и урегулированию противоречий с Италией по вопросу о государственно-территориальной принадлежности Южного Тироля, выступал за развитие отношений Австрии с СССР и другими социалистическими странами.

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